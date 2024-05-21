211 % نمواً لحجم الأصول تحت الإدارة بسوق أبوظبي العالمي في الربع الأول 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل سوق أبوظبي العالمي، أداءه القوي، مسجلاً نتائج قياسية في الربع الأول، إذ شهد زيادة بنسبة 211% في حجم الأصول تحت الإدارة، مقارنة بالربع الأول من العام 2023.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تستمر أبوظبي في ترسيخ مكانتها المتميزة قوة مالية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، ويواصل سوق أبوظبي العالمي عبر التزامه الراسخ بالتميز ومبادراته وإنجازاته البارزة الدفع بعجلة النمو، وجذب المواهب والشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يحصد السوق ومنظومته الشاملة المزيد من الزخم والنمو في العام الجاري، فيحمل هذا العام بوادر واعدة بنمو أكبر لسوق أبوظبي العالمي والمنظومة الشاملة فيه، ما سيدفع التقدم نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي».

زخم قوي

واستهل قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي العام 2024 بزخم قوي وأداء متميز، إذ شهد مستوى إقبال غير مسبوق لشركات إدارة الأصول العالمية التي أسست مقارها في المركز المالي الدولي، ما حقق نمواً قياسياً في حجم الأصول تحت الإدارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 بزيادة بنسبة 211% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي نهاية مارس 2024 وصل عدد مديري الأصول والصناديق في سوق أبوظبي العالمي إلى 107 مديرين، يديرون 137 صندوقاً.

ومع نهاية الربع الأول 2024، ارتفع مجمل عدد الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 30%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 1.950 شركة ومن ضمنها 291 شركة للخدمات المالية.

إقبال

واستجابة للإقبال غير المسبوق من قبل مديري الأصول العالميين عبر قطاعات صناديق التحوط والأسهم الخاصة وشركات رأس المال الاستثماري، قام سوق أبوظبي العالمي في الربع الأول من هذا العام بسلسلة من الجولات إلى عدة بلدان، استهلها بالولايات المتحدة حيث شارك في أكثر من 40 جلسة مباحثات ثنائية مع صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس مال استثماري في مؤتمر آي كونيكشنز غلوبال آلتس 2024، وهو الحدث الأكبر الذي يجمع محترفي الاستثمار البديل، ويوفر منصة لإرساء علاقات التعاون وتبادل الرؤى والأفكار عن الاستثمار البديل.

وتسهم جاذبية أبوظبي وجهة مثالية للعيش في زيادة تعداد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي، وارتفع مجمل حجم القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي إلى أكثر من 25 ألف شخص من العاملين في جزيرة المارية، وذلك مع اختيار المزيد من المواهب لأبوظبي وجهة للعيش والعمل.

توقعات

وتوقعت 70.81% من الشركات زيادة أعداد القوى العاملة لديها في سوق أبوظبي العالمي في العام 2024، في حين تتوقع 29.93% من الشركات زيادات كبيرة، وتخطط 40.88% منها لتسجيل معدلات نمو معتدلة في التوظيف. وتبرز هذه النظرة الإيجابية الشاملة، قوة اقتصاد أبوظبي والثقة الراسخة بمجتمع الأعمال والبيئة الداعمة والمحفزة التي يوفرها المركز المالي الدولي.

دعم وتمكين

وفي الربع الأول من العام 2024، حققت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي المزيد من النجاح في تدريب مئات المواطنين الإماراتيين، ووضعهم في مسارات مهنية لدى العديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات. وعبر البرامج التدريبية الجدية والشاملة، نجحت الأكاديمية في تزويد هؤلاء الأفراد بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتفوق في مجالات عدة، ما أثمر دمجهم بسلاسة في القوى العاملة، والإسهام في مسيرة نمو ونجاح شركاتهم، بجانب إثراء قاعدة المواهب في الدولة.

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