«المالية» تفوز بـ 3 من جوائز التميز في المشتريات والتوريد

المصدر: دبي- البيان

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فازت «منصة المشتريات الرقمية» في وزارة المالية، بـ 3 من جوائز التميز في المشتريات من المعهد القانوني للشراء والتوريد (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) «CIPS MENA»، وذلك في فئات «أفضل برنامج تحولي في المشتريات»، و«أفضل استخدام للتقنيات الرقمية»، كما حصلت على جائزة تأهيلية بمشاركتها في فئة «مشروع العام في المشتريات الحكومية».

وتسلمت الجوائز بالنيابة عن وزارة المالية، مريم الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، ونادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية. وقالت مريم الأميري: «يعكس الفوز بهذه الجوائز العمل الجاد الذي تقوم به فرق الوزارة، والالتزام بتبني الابتكار كمنهج عمل، والسعي الدائم للتميز في ممارسات الشراء ودمج التحول الرقمي في جميع العمليات وخاصة في مجال المشتريات، وذلك بهدف تسهيل رحلة المتعاملين».

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