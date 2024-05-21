«سويد آند سويد» تعلن إنجاز أعمال البناء بمشروع «6 فلك» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سويد آند سويد» للتطوير العقاري ومقرها دبي، الانتهاء من أعمال بناء أحدث مشروعاتها العقارية، مشروع 6 فلك، وهو مشروع تجاري يقع في مدينة دبي للإنترنت لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستأجرين على المكاتب المستدامة، ما أدى إلى زيادة التزامات ما قبل التأجير إلى أكثر من 90%.

وينضم مشروع 6 فلك إلى مشروع ذا إيدج الذي يقع أيضاً في قلب منطقة «مدينة دبي للإنترنت»، حيث حظي المشروع باهتمام كبير من قبل المستأجرين من الشركات متعددة الجنسيات قبل اكتمال أعمال البناء، ومن ذلك كل من رولاند بيرجر، وميرك شارب آند دوم، وآي إف إس.

وقال ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة سويد آند سويد: «نشهد اتجاهاً متزايداً للمتطلبات البيئية الواعية الناشئة في دبي، حيث بات المستأجرون يركزون بشكل أكبر على التطورات التجارية المستدامة عند البحث عن مساحات مكتبية جديدة، والتي أصبحت بسرعة قياسية عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار، ويتم تأجير المباني التي يمكنها تلبية هذه المتطلبات بشكل أسرع وبأسعار أعلى».

وتم تصميم وبناء مشروع «6 فلك» وفقاً لمواصفات LEED الذهبية، ويعد نظام التصنيف الخاص بمجالس المباني الخضراء الأمريكية المعيار الأكثر شهرة واعتماداً عالمياً، إذ تمت إعادة تصميم المشروع من هيكل مهجور تم بناؤه جزئياً، وهو ممارسة مستدامة تقلل بشكل كبير انبعاثات الكربون وهي جديدة نسبياً على المشهد العقاري بدبي.

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