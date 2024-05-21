متوسط سعر القدم المربعة للفيلا بدبي يتجاوز 2000 درهم

المصدر: دبي ــ مشعل العباس

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كشفت «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية، عن أن متوسط سعر القدم المربعة للفيلا في دبي تجاوز الـ 2000 درهم للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وأضافت «فاليو سترات» في تقريرها الخاص بشهر أبريل 2024، أن مؤشر VPI (ValuStrat Price Index) وصل إلى 170.8 نقطة في أبريل، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 26.1%، مع ارتفاع شهري بنسبة 2%، وبلغت نقاط الفلل 216 نقطة، فيما بلغت نقاط الشقق 141.4 نقطة، مقارنة بخط الأساس البالغ 100 نقطة المحدد في يناير 2021، وهذا يعني أنه منذ فترة الوباء، تضاعفت قيمة الفلل في دبي، فيما أصبحت الشقق أغلى بمرة ونصف تقريباً.

وتابع التقرير: «على أساس شهري ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.6%، فيما سجلت نمواً سنوياً بنسبة 21.3%، ومن بين المناطق التي حققت أعلى مكاسب للشقق مقارنة بالعام الماضي، جاءت ديسكفري غاردنز في الصدارة (33.4%)، وذا غرينز (31.4%)، ونخلة جميرا (29.9%)، وذا فيوز (27.1%)، والقوز الرابعة (26.5%)».

وبلغت مكاسب الفلل 2.4% مقارنة بشهر مارس و31.2% منذ العام الماضي.

الجدير بالذكر أن أفضل أداء سنوي للفلل جاء في المناطق المرغوبة للغاية مثل نخلة جميرا (40.1%)، وجزر جميرا (39.5%)، ودبي هيلز استيت (36.2%)، وجرين كوميونيتي ويست (31.4%)، وتلال الإمارات (31.1%).

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وذكر التقرير، أن تسجيلات العقود على الخريطة ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 76.4%. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 9.5% منذ العام الماضي. وأضاف التقرير، أنه تمت 27 صفقة للعقارات الجاهزة التي تجاوز سعرها الـ 30 مليون درهم في أبريل، وتقع في نخلة جميرا، والمرابع العربية، وجميرا باي، وتلال الإمارات، وداون تاون دبي.

وخلال أبريل 2024، تصدرت إعمار (19.8%)، بن غاطي (8.8%)، داماك (8.4%)، شوبا (5%)، والدانوب (4.1%) مبيعات المطورين بشكل عام.

وشملت أهم المواقع التي سجلت معاملات على الخريطة، المشاريع في قرية جميرا الدائرية (16.9%)، زعبيل الأولى (14.2%)، الخليج التجاري (5.3%)، رأس الخور (5.2%).

وفي الوقت نفسه، كانت غالبية المنازل الجاهزة المباعة في قرية جميرا الدائرية (8.7%)، والخليج التجاري (7.3%)، ومرسى دبي (6.5%)، وداون تاون دبي (5.7%)، والمدينة العالمية (4.9%).

أسعار

ووفق التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 5000 درهم للقدم المربعة، بارتفاع 40% على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 25 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 3770 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 64 مليون درهم، وثالثاً منطقة دبي هيلز استيت بمتوسط سعر 2268 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 113 مليوناً.

أعلى متوسط

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق عند 3155 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 2.9 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 2005 دراهم للقدم المربعة، وبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 1.6 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1835 درهماً للقدم، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.1 ملايين.

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