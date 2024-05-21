مجلس «شعاع كابيتال» يوصي بإصدار سندات دين واجبة التحويل لأسهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أوصى مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال، بإصدار سندات دين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة، عبر طرح خاص بقيمة تصل إلى 367 مليون درهم كحد أقصى، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة مساهمي الشركة، وعلى أن يتم تحديد سعر تحويل سندات الدين واجبة التحويل بواسطة مستشار مالي مستقل.

كما أوصى مجلس الإدارة، بإصدار سندات دين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة في تاريخ 31 مارس 2025 أو قبل ذلك بقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى، وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع كابيتال، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين، على أن يتم تقييم سعر تحويل سندات الدين واجبة التحويل من قبل مستشار مالي مستقل. ووفقاً لبيان الشركة على سوق دبي المالي، وافق مجلس الإدارة كذلك خلال اجتماعه على تعيين وفيق بن منصور في منصب الرئيس التنفيذي، إضافة لمناقشة أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبيانات المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، سيتم الإفصاح عنها فور تأكيد رأي مدقق حسابات الشركة الخارجي، والمتوقع خلال الشهر الجاري. وأضافت أنها لا تزال في تواصل مع الدائن الرئيسي لها بهدف الوصول إلى حل مرضٍ لجميع أصحاب المصالح، والذي سيمكنها من إنهاء خطة تحسين هيكل رأس مالها.

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