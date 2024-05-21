«مبادلة» تنجز أول مشاريعها بقطاع الطاقة المتجددة في اليابان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، تنفيذ مشروع استثماري لها في اليابان من خلال منصة الطاقة المتجددة «PAG REN I» التابعة لشركة «بي إيه جي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات في جميع أنحاء اليابان.

وتستفيد منصة «PAG REN I» من خبرات شركة «بي إيه جي» الممتدة لعدة عقود في قطاع العقارات الياباني، إضافة إلى خبرات شركتها «بي إيه جي رينيوابلز» المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها إلى الاقتصادات المتقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان، وستدعم المنصة الخطط الطموحة لليابان في مجال الطاقة الشمسية، حيث تتطلع اليابان لإضافة 108 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2030.

وقال حماد رحمن، رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة: «سعداء في مبادلة بتوسيع نطاق تواجدنا في اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب شركة «بي إيه جي»، وذلك من خلال أول استثمار لنا في قطاع الطاقة النظيفة الذي يشهد نمواً سريعاً في اليابان.

وسيساعد هذا الاستثمار في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما يتماشى مع أهداف اليابان المحلية والدولية لخفض الانبعاثات. حيث يعد توفير حلول الطاقة المستدامة لقطاعي الشركات والصناعة على وجه الخصوص، توجهاً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا للبنية التحتية.

وستسهم منصة (PAG REN I) بدور محوري وداعم لجهود المؤسسات الكبرى ب جميع أنحاء اليابان أثناء مسيرة انتقالها إلى الطاقة النظيفة». وتأتي اليابان ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الشركات والمؤسسات الملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 100 % بموجب مبادرة RE100.

ويسلط هذا الاستثمار الضوء على محفظة مبادلة المتنامية التي تضم شركات تعمل بمجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة بجميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

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