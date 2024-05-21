آلاف الزوار لمعرض «المدارس والحضانات» في نسخته الثانية

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل الستار، أول من أمس، على فعاليات النسخة الثانية من معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري. واستقطب المعرض على مدار ثلاثة أيام آلاف الزوار من أولياء الأمور والطلبة والمهتمين بقطاع التعليم.

وشهد المعرض الذي أقيم تحت مظلة معرض التعليم الدولي، مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم الخاصة بالدولة، مقدماً عرضاً للعديد من أحدث البرامج التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية، ومتيحاً منصة مهمة لأولياء الأمور للتعرف على آليات وخطط التسجيل إلى جانب تمكينهم من الحصول على إجابات وافية لكافة الاستفسارات والتواصل مع خبراء التعليم والتعرّف على آرائهم واكتشاف المسار التعليمي الأفضل للطفل.

وأكد سلطان شطاف، المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، أن المعرض أتاح للزوار الفرصة للتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة والاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، وأحدث المناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، واختيار الأنسب لأبنائهم.

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