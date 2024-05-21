178.6 مليار درهم أصول «مجموعة الإمارات» بنمو %3.8

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفعت أصول مجموعة طيران الإمارات خلال السنة المالية الماضية بنسبة 3.8% لتصل إلى نحو 178.6 مليار درهم مقابل 172 بحسب البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي الصادر عن المجموعة.

وبحسب البيانات، واصلت طيران الإمارات تسجيل معدلات أداء قوية مستمرة في حجم أصولها الإجمالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم أصول المجموعة من 142 مليار درهم بنهاية السنة المالية 2018 - 2019، ليصل إلى أكثر من 178.6 مليار درهم بنهاية السنة المالية الماضية.

وكشفت البيانات أن أصول طيران الإمارات ارتفعت بنسبة 4% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 164 مليار درهم مقارنة مع 157 مليار درهم حجم أصول الناقلة في السنة المالية 2022 – 2023. كما ارتفع حجم الأصول النقدية لطيران الإمارات بنسبة 15% لتصل إلى 43 مليار درهم مقارنة مع 37 مليار درهم حجم الأصول النقدية في السنة المالية 2022 – 2023.

وواصلت طيران الإمارات الاستثمار في تقديم تجارب أفضل للعملاء. واستثمرت خلال هذه السنة المالية الماضية في تطوير صالاتها المخصصة، كما أدخلت طيران الإمارات أيضاً عدداً كبيراً من التحسينات على متن الطائرة بدءاً من قوائم الطعام ووسائل الراحة وحتى المحتوى الترفيهي.

وأظهرت البيانات أن أصول دناتا سجلت خلال السنة المالية 2023 - 2024 نمواً بنسبة 1.8% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 15 مليار درهم مقابل 14.8 مليار درهم خلال السنة المالية التي سبقتها، حيث واصلت دناتا إرساء أسس النمو المستقبلي من خلال استثمارات بلغت 464 مليون درهم.

وتضمنت الاستثمارات الكبيرة خلال السنة: معدات دعم أرضية كهربائية وهجينة جديدة لعمليات المطار في إطار استراتيجيتها البيئية، وفازت بعقود جديدة في مختلف أقسامها، وعملت بشكل وثيق مع عملائها لدعم نمو حركة الطيران والطلب على السفر، خصوصاً في أسواقها الرئيسية: أستراليا وأوروبا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتعمل مجموعة الإمارات على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات بمليارات الدولارات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة.

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