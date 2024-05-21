سوق دبي يتماسك فوق 4050 نقطة بدعم العقار

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي، على 58 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 405.4 ملايين درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية»، و«الخليج للملاحة»، و«دبي الإسلامي»، بسيولة ناهزت 234.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4050 نقطة، في ختام تداولات أمس، بدعم أسهم العقارات، ليغلق مؤشر السوق عند 4067.2 نقطة، منخفضاً بـ 0.02 %.

وقاد سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات 15 سهماً بالسوق بـ 7.9%، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك السلام - البحرين 2.5%، وإعمار العقارية 2.25%، والاتحاد العقارية 1.8%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9037.77 نقطة، متراجعاً 0.04% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 191.2 مليون درهم، في جلسة أمس، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 120.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 104.3 ملايين درهم.

وتضمنت الأسهم الرابحة إسمنت الخليج 15 %، وإي إس جي 8.9 %، وأدنوك للإمداد 3.75 %، والدار العقارية 3.5 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم، في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و405.4 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 377 مليون سهم، عبر تنفيذ 26.2 ألف صفقة.

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