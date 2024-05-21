«الإمارات للزجاج» تستحوذ على خط طباعة رقمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات للزجاج، المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، الاستحواذ على خط إنتاج الطباعة الرقمية Vitro-Jet FS Jumbo من شركة «تيك جلاس». وسيساهم ذلك في تعزيز مكانة شركة الإمارات للزجاج، كعنصر محفز في مسيرة التحول الرقمي لتصنيع الزجاج.

كما ستمكن هذه التقنية المتطورة الشركة من إعادة إنتاج تصميمات الجرافيك المتشابكة بأحجام متنوعة وبسرعة غير مسبوقة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للإنتاج ويعزز مستويات المرونة والكفاءة.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج:«يمثل إضافة خط إنتاج الطباعة الرقميةVitro-Jet FS Jumbo، خطوة بارزة في مسيرة الإمارات للزجاج، إذ ستمكننا هذه التكنولوجيا المتطورة، من تقديم حلول مبتكرة لصناعة الزجاج».

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