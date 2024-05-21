مصرف الإمارات الإسلامي يعين بنوكاً لإدارة طرحه الأول من صكوك مستدامة

المصدر: دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية أطلعت عليها رويترز، أمس، أن مصرف الإمارات الإسلامي عين بنوكاً لإدارة إصداره الأول من صكوك مستدامة. وذكرت الوثيقة، أن البنك اختار بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، منسقين عالميين مشتركين. وأضافت الوثيقة أن البنوك بدأت اجتماعات للمستثمرين اعتباراً من أمس قبل طرح صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامج إصدارات بقيمة 2.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أعلن «الإمارات الإسلامي»، إطلاق بطاقة «إماراتي فيزا سيغنتشر» الائتمانية في حلتها الجديدة والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات ونمط حياة المتعاملين من المواطنين، من خلال إضافة امتيازات وعروض حصرية مع تصميم فني جديد.

وتم تصميم البطاقة الائتمانية بالتعاون مع الرسام والمصور والنحات الإماراتي والمشارك في تصميم متحف المستقبل مطر بن لاحج.

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