نيويورك أولى محطات جولة سوق أبوظبي للأوراق المالية العالمية في 2024

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم بقيمة سوقية تتجاوز 765 مليار دولار، عن إطلاق جولة ومؤتمر عالمي للتواصل مع المستثمرين لعام 2024، بالتعاون مع بنك مورغان ستانلي، حيث تستهل الجولة لقاءاتها في مدينة نيويورك يومي 20-21 مايو 2024.

ويضم وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية رؤساء تنفيذيين ومديرين ماليين وكبار المسؤولين التنفيذيين ممن يمثلون أبرز 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى فريق سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى رأسه غنام المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق.

ويتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية، مع بنك مورغان ستانلي، على تنظيم اجتماعات محورية بين الشركات المدرجة في السوق وكبار المؤسسات الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنتمي الشركات الـ 15 الممثلة في وفد السوق والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 228 مليار دولار، إلى عدد من قطاعات النمو الرئيسية في اقتصاد دولة الإمارات المزدهر وسوق رأس المال الحيوي في أبوظبي.

ويشارك سوق أبوظبي وشركاته المدرجة، مجموعة من التفاصيل والرؤى المتعمقة حول أداء السوق وغيرها من المواضيع المرتبطة بمستقبل أسواق رأس المال، بما في ذلك التمويل المستدام، والقرارات المؤثرة على الاستثمار في الشرق الأوسط، وتكامل استراتيجيات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والذكاء الاصطناعي.

وقال عبدالله سالم النعيمي: «يسرنا أن تكون مدينة نيويورك المحطة الأولى في جولتنا الترويجية العالمية للقاء المستثمرين لعام 2024، حيث يشاركنا وفد يمثل 15 من أكبر الشركات وأكثرها سيولة في السوق والتي تمثل مختلف القطاعات الرئيسية وسريعة النمو في أبوظبي، ويعد سوق أبوظبي ركيزة أساسية في المنظومة المالية الشاملة لإمارة أبوظبي، وتأتي الاجتماعات مع المستثمرين في نيويورك ضمن مساعينا المستمرة لزيادة الوعي بسوق رأس المال في أبوظبي، وفي إطار التزامنا باعتماد قنوات استراتيجية لتنويع الاقتصاد الحيوي لدولة الإمارات وتطويره، كما توفر هذه الجولة فرصة مثالية لتعريف مزيد من المستثمرين بخيارات وفرص الاستثمار المميزة في أبوظبي، وتمكينهم من الاستفادة منها، إضافة إلى كونها منصة مميزة لتوسيع شبكتنا الدولية».

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