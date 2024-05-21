الصكوك الوطنية تنضم لخطة مركز دبي المالي لمدخرات الموظفين بمكان العمل

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، انضمامها كأحد خيارات الاستثمار ضمن خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) الذي يرعاه مركز دبي المالي العالمي.

وقع الاتفاقية محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، وحامد كاظم، رئيس مجلس الإشراف على خطة المركز، وأكيلا بهاروشي الممثل عن وكالة «إكويوم الشرق الأوسط»، الأمين الرئيسي على الخطة، والوكيل القانوني لمساهمات أصحاب العمل، وويلسون فارغيز، المدير التنفيذي لشركة «زيوريخ لحلول مكان العمل - الشرق الأوسط - المحدودة» (المدير الإداري للخطة).

وسيتم ضمن هذه الشراكة اعتماد الصكوك الوطنية كخيار استثماري يتم اختياره ذاتياً ضمن برامج الاستثمار المتاحة من خلال خطة المركز، ما يعود بالنفع على أعضائها الذين يزيد عددهم على 40.000 عضو. ويتعتبر هذا الخيار مثالياً للمستثمرين الذين يبحثون عن مدخرات متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع تحمل منخفض للمخاطر، ويتطلعون في الوقت ذاته إلى تحقيق عوائد مستقرة مماثلة لأسواق المال.

وقال محمد العلي: «تعاوننا مع الخطة يجسد التزامنا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية، والاتفاقية علامة بارزة في رحلتنا نحو تعزيز الثقافة المالية والاستقلالية في الإمارات ومن خلال توفير فرص استثمارية سهلة الاستخدام وآمنة للموظفين، فإننا نسهم في تمكين المواطنين والمقيمين من تولي مسؤولية قراراتهم المالية في تنمّية مستحقاتهم ومدخراتهم، لتحسين حاضرهم ومستقبلهم».

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