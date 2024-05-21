ألف للتعليم القابضة تعتزم طرح 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة ومقرها أبوظبي، اعتزامها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعود ملكية غالبية حصص شركة ألف للتعليم بشكل غير مباشر إلى مجموعة أبوظبي كابيتال قروب «ADCG»، والتي تعد من أكبر مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم محفظة استثمارية واسعة تغطي العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية.

وسيتم طرح 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام، والتي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى (المستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون، والشركات والمؤسسات) اعتباراً من 28 مايو وتستمر حتى 4 يونيو.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون) اعتباراً من 28 مايو وتستمر حتى 5 يونيو 2024. وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول، فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 يونيو المقبل أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ. ومن المتوقع أن تدفع الشركة توزيعات أرباح تبلغ نسبتها 90% كحد أدنى من صافي الأرباح للسنتين الماليتين 2024 و2025.

وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم: «يشكل هذا الطرح علامة فارقة تضاف إلى سجلنا الحافل بالنمو والنجاح، والمدعوم بالقيمة العالية التي نوفرها، والثقة القوية التي بنيناها مع الحكومات والعملاء والشركاء العالميين، بمن فيهم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، نحن نقدم للمستثمرين من خلال هذا الطرح فرصة المشاركة في مسيرة نمو أول شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا التعليم يتم إدراجها في دولة الإمارات».

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