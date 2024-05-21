الاستدامة رهان الشركات لكسب ثقة المستثمرين

المصدر: (دبي- البيان)

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كشفت شركة كاسبرسكي في تقريرها الجديد عن الاستدامة للنصف الثاني من عام 2022 وعام 2023، عن النتائج الرئيسية لمبادرات ومشاريع التنمية المستدامة التي نفذتها الشركة خلال هذه الفترة.

ويسلط التقرير الضوء على 5 مجالات استراتيجية محددة كأولويات الشركة فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وهي عالم سيبراني أكثر أماناً، وتكنولوجيا المستقبل، وكوكب أكثر أماناً، وتمكين الأفراد، والأخلاق والشفافية.

وقالت ماريا لوسيوكوفا، رئيسة قسم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والاستدامة في كاسبرسكي: «تعد الاستدامة ركيزة أساسية تساعد الشركات على اتخاذ قرارات سليمة واعية اجتماعياً، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الحكومية والعملاء، وندرك في كاسبرسكي أن أعمالنا اليوم لها تأثير عميق على عالم الغد، ولهذا السبب، نحن لا نكتفي بالالتزام بالتخفيف من المخاطر السيبرانية، بل نلتزم كذلك بدفع التغيير الإيجابي، وتعزيز مستقبل أفضل للجميع من خلال التعاون والابتكار والممارسات التجارية المسؤولة».

وتساهم منتجات الأمن السيبراني من كاسبرسكي في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أيضاً. وفي العام 2022، اكتشفت حلول كاسبرسكي أكثر من 200 مليون محاولة لاستخدام أجهزة الأشخاص لإخفاء عمليات التعدين، واستغلال الموارد الحاسوبية لأجهزة الضحايا.

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