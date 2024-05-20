«أدنوك» تستحوذ على حصة بمشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «أدنوك» الاستحواذ على حصة 11.7% في المرحلة الأولى (وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة) من مشروع «ريو غراندي» لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتابع لشركة «نيكست ديكيد»، والمتوقع أن يُنتج غازاً طبيعياً مسالاً منخفض الكثافة الكربونية. كما وقّعت الشركتان اتفاقية تمتد لـ20 عاماً لتوريد الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه من وحدة التسييل الرابعة ضمن المشروع.

واستحوذت «أدنوك» على الحصة من شركة (جي أي بي)، أحد أهم المستثمرين عالمياً في قطاع البنية التحتية. ويعد هذا الاستحواذ، أول استثمار استراتيجي لأدنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي، كما يندرج ضمن مساعيها لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لمواكبة الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين «أدنوك» و«نيكست ديكيد» على توريد كمية تصل إلى 1.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه بسعر يتحدد وفقاً لمؤشر «هنري هوب» لتسعير عقود الغاز الطبيعي، وستكون خاضعة للموافقة على «قرار الاستثمار النهائي».

قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «تمثل شراكتنا مع (نيكست ديكيد) في هذا المشروع العالمي للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، خطوةً مهمة تدعم استراتيجية (أدنوك) للنمو الدولي، وتوفر للشركة إمكانية الوصول إلى أحد أكبر أسواق تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومع استمرار تنامي الطلب العالمي على الطاقة، تعمل (أدنوك) على تنمية وتنويع محفظة أعمالها في هذا القطاع الحيوي لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لكافة عملائها، بالتزامن مع التزامها بتعزيز ودفع عجلة الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة».

ويعد مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال، الواقع على مساحة تقدر بحوالي 400 هكتار بالقرب من مدينة براونزفيل في ولاية تكساس الأمريكية، الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يوفر خفضاً متوقعاً للانبعاثات بنسبة تتجاوز 90%، وذلك من خلال تنفيذ مقترح مشروع مبتكر لتطبيق تقنية التقاط الكربون وتخزينه من المتوقع له أن يساهم في التقاط وتخزين أكثر من 5 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم، ما يعادل إزالة مليون مركبة من الطريق سنوياً.

من جانبه، قال، مات شاتزمان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «نيكست ديكيد»: «نحن مسرورون ببدء شراكة طويلة الأمد تمتد لعدة عقود مع (أدنوك) التي تعد مساهماً رئيساً في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ونتطلع إلى العمل معها باعتبارها مورداً وشريكاً في حصة من مشروع (ريو غراندي)، حيث سيساهم الغاز الطبيعي المسال المُنتج من منشأتنا في تعزيز حضور ( أدنوك) في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتزويد عملائها حول العالم بهذا المورد الحيوي بأسعار مناسبة وكثافة كربونية منخفضة».

ومع استحواذ «أدنوك» على هذه الحصة، فإنها تضمن كذلك إمكانية حصولها مستقبلاً على حصة من شركة «جي أي بي» في وحدتي التسييل الرابعة والخامسة ضمن المشروع. وتستهدف «نيكست ديكيد» حالياً اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» في وحدة التسييل الرابعة ضمن مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من عام 2024، وذلك رهناً بعدة عوامل منها استكمال وإبرام عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، وبدء الترتيبات التجارية المناسبة، والحصول على التمويل الكافي لتطوير وحدة التسييل الرابعة والبنية التحتية المطلوبة.

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