1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

ووفق بيانات الأسواق، توزعت السيولة بواقع 1.008 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و405.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 377 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.1 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.48 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.79 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز