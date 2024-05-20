غداً .. انطلاق "إنتيغريت ميدل إيست" في دبي

المصدر: وام

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تنطلق غدا النسخة الثانية من معرض "إنتيغريت ميدل إيست"، الحدث الأبرز في مجال التقنيات السمعية البصرية الاحترافية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر حتى 23 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بالتزامن مع "المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات 2024" .

ويستضيف المعرض نحو 250 شركة عارضة إقليمية ودولية وأكثر من 50 مؤثرا، ويتيح الفرصة لاستكشاف الابتكارات ومنهجيات الدمج الملائمة في مجال التقنيات السمعية والبصرية، من خلال شاشات تفاعلية وأنظمة تحكم ذكية وتقنيات رسم للخرائط الرقمية وحلول تنظيم وإدارة الفعاليات الحيّة.

وتقام قمة "إنتيغريت ميدل إيست" بنسختها الثانية غدا وبعد غد خلال المعرض وستجمع أبرز الرواد وقادة الفكر العالميين في قطاع التقنيات السمعية البصرية الاحترافية.

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