«سبسكرايب مي» يحتفل بعام على الانطلاق

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة «سبسكرايب مي» بمرور عام على انطلاقة تطبيقها المتميز. ومنذ انطلاقته الأولى في 2023، قام التطبيق بتبسيط خدمات التنقل للعملاء في الإمارات، وسهّل عملية استخدام السيارات بشكل استثنائي.

وخلال عام واحد فقط، نجح التطبيق بالظهور في أكثر من 90 مطبوعة، ما أدى إلى ترسيخ اسم التطبيق في مجال السيارات في الدولة. ويؤكد حصول التطبيق على أكثر من 3000 مشترك تميزه، ويبرز القبول الكبير الذي حظي به من قِبل العملاء.

وتعد مشاركة وشارك «سبسكرايب مي» في سوق السفر، وتضمن حضور ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات، تأكيداً على التزامه بتعزيز السياحة من خلال تطوير وتقديم الحلول المبتكرة للعملاء. وتعمل المنصة الرقمية الاستثنائية على دمج حلول التنقل بسلاسة في باقات العطلات، ما يضمن استمتاع السياح والمقيمين بالراحة.

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