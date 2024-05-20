نشاط كبير مع ختام معرض «إيكرس» العقاري في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم معرض «إيكرس» العقاري، أمس، فعاليات نسخته الأولى بدبي، والتي شهدت أكثر من 120 مشروعاً عقارياً جديداً، قدمتها أكثر من 40 شركة من كبرى شركات العقارات المحلية والمطورين والمستثمرين العقاريين من دبي والمنطقة والعالم، إلى جانب عدد كبير من المعنيين بالشأن العقاري.

وشهد معرض «إيكرس العقاري» نشاطاً كبيراً قبل الاختتام، حيث جرى توقيع اتفاقية شراكة بين معهد انوفيشن اكسبرتس العقاري الراعي الأكاديمي للمعرض، وشركة Arab MLS العقارية، بهدف تعزيز التعاون لزيادة الوعي العقاري، وتزويد المهتمين بهذا القطاع بأحدث الخبرات والمعارف، وأفضل الممارسات والاستراتيجيات المعتمدة في الاستثمار العقاري. وقّع الاتفاقية محمد موسى الرئيس التنفيذي لمعهد انوفيشن اكسبرتس العقاري، وأحمد البطراوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Arab MLS».

وفد مصري

من جهة أخرى، شهد المعرض زيارة وفد من الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار بمصر، للاطلاع على كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المشاركة بالمعرض، والتعرف إلى أحدث وأهم المشاريع العقارية المطروحة، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل التعاون والاستثمار والتبادل التجاري، من خلال الالتقاء بكبار المستثمرين والمطورين العقاريين المشاركين بالحدث.

واستقبل الوفد نواف عبيد الرئيس التنفيذي لـ «ليدر» لإدارة المعارض، حيث تجول الوفد في أرجاء المعرض، واطلعوا على أحدث الابتكارات في قطاع التطوير العقاري، والمشروعات التجارية والسكنية والعقارية التي تنفذها الجهات المختلفة، كما التقوا عدداً من ممثلي الشركات المشاركة، واستمعوا منهم إلى شرح حول أحدث وأهم المشاريع العقارية التي يعرضونها من داخل وخارج دولة الإمارات.

وشاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في النسخة الأولى من المعرض، حيث استعرضت مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات بإمارة الشارقة، بهدف إبراز الفرص المتاحة التي تتمتع بها الإمارة في قطاع العقارات، وركزت على تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، لدعم الجهود الرامية إلى تطويره، وترسيخ العوامل التي يحقق من خلالها القطاع المزيد من النمو.

وعقدت الغرفة خلال المعرض، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين، وسلطت الضوء على دورها الحيوي في دعم قطاع العقارات في الإمارة، وإسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والشركات العقارية.

وأكد محمد العوضي مدير عام الغرفة، أن المشاركة في المعرض جاءت ضمن استراتيجية الغرفة لدعم وتنمية قطاع العقارات في إمارة الشارقة، والذي يشهد نمواً مستمراً، ويعتبر من ضمن الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن المعرض أتاح فرصة لعرض المشاريع العقارية الكبرى والترويج لها، ما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبذلك شكَّل الحدث منصة مثالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تقدمها الشارقة، مثل التسهيلات القانونية والأنظمة المحفزة، والبنية التحتية المتطورة والجاذبة للمستثمرين في قطاع العقارات، وغيره من القطاعات.

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