«الشارقة الإسلامي» ينضم لمنصة «هايفن» لمكافحة الاحتيال ودعم التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي انضمامه إلى تحالف منصة هايفن «haifin» «لمكافحة الاحتيال ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي» ليصبح العضو الرابع عشر فيها، مؤكداً التزامه بتسريع جهود قطاع العمل المصرفي الجماعي بهدف تحسين إجراءات إدارة المخاطر وترسيخ الثقة في ممارسات الإقراض.

وبانضمامه إلى تحالف منصة هايفن، يؤكد المصرف أهمية التعاون المشترك في مكافحة التحديات من خلال منصة «haifin»، المدعوم بتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي من شركة «إي آند المؤسسات» e& Enterprise Fintech، والتوسع بصورة دؤوبة في تبني الممارسات المبتكرة والعمل على زيادة مستوى الأمان والشفافية والكفاءة في عملياتها المالية من خلال التحقق من صفقات التمويل التجاري بطريقة متزامنة، ومنع المعاملات المكررة ضد الاحتيال المحتمل.

وقال حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بالمصرف: «الانضمام إلى تحالف منصة هايفن يتماشى مع التزامنا باستخدام التكنولوجيا لتعزيز إدارة المخاطر، حيث نحرص على تبني أفضل التقنيات لتقديم تجربة عملاء استثنائية من نوعها، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لإنجاح خطط النمو التي يتبناها المصرف والعمل على استمراريتها».

ولفت إلى أنه كجزء من استراتيجيتنا على المديين الطويل والمتوسط، يستثمر المصرف في اقتناء تقنيات جديدة في الخدمات المصرفية الموجهة لعملائه من الشركات، لتقديم خدمات وآمنة، إدراكاً منا بتصاعد وتيرة تهديدات الاحتيال بالصناعة المصرفية، لذا فإن المنصة تقدم حلولاً مبتكرة تسد الفجوة في التمويل التجاري وتعزز الثقة في الإقراض لعملائنا.

وقال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لشركة «haifin»: «دخول مصرف الشارقة الإسلامي في تحالف هايفن، خطوة من شأنها تقديم مساهمة مؤثرة وتقوية جهودنا لتحديد الفاعلين السلبيين في البيئة الحيوية للتمويل التجاري». وأضاف إن الجهود المبذولة في القطاع التكنولوجي وبناء الشراكات المؤسسية، أسفرت عن إنشاء تحالف منصة هايفن كدراسة حالة ناجحة تهتم أساساً بمعالجة مسألة التمويل المكرر، التي كانت تعيق سابقاً النمو والثقة في مستوى الإقراض.

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