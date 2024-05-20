«إيميكول» تؤكد مواصلة الالتزام بالاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «إيميكول»، المزود لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار وشركة أكتيس، الاستثمارية في البنية التحتية المستدامة حرصها على مواصلة التزامها بتحقيق رؤيتها في مجالات الاستدامة.

وأعلنت الشركة إصدار تقريرها الأول للاستدامة، وجرى الكشف عن هذا التقرير، خلال الاجتماع السنوي للشركة. وسلط التقرير الضوء على التزام «إيميكول» بالاستدامة، والذي يبدو واضحاً من خلال مبادراتها الهادفة إلى تدعيم البنية الأساسية المرنة والمقاومة لتغير المناخ، مع التركيز على تعزيز كفاءة استهلاك المياه، ومشاريع تحديث الطاقة، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، واستراتيجيات الحد من غازات الاحتباس الحراري وممارسات إدارة النفايات الفعالة.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «يكتسب التزام «إيميكول» بالاستدامة أهمية خاصة، وهو ليس مجرد رؤية، بل مسيرة متواصلة نخوضها بشكل فعال يومياً. ولقد قطعنا شوطاً طويلاً، وكانت رحلة خضراء ملهمة، شملت إدخال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية»، وصولاً إلى استخدام السيارات الكهربائية في عمليات «إيميكول».

وسلط تقرير «إيميكول» حول الاستدامة الأول، والذي تم إعداده بشكل طوعي، الضوء على مساهمة «إيميكول» في 8 من أصل 17 هدفاً للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة لعام 2030، التي تشكل خريطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، إلى جانب إسهامها في تعزيز البرنامج الوطني للإمارات 2021.

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