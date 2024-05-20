معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، حيث من المقرر أن تتواصل حتى 22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لعرض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية.

وستتاح لزوار المعرض فرصة تجربة قيادة أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية. وستعمل واحة التكنولوجيا في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS، والذي يعتبر مركزاً للابتكار، كمكان تعرض فيه الجامعات وحاضنات التكنولوجيا ورجال الأعمال أحدث ابتكاراتهم في مجال التنقل الكهربائي خلال الحدث.

كما تستضيف واحة التكنولوجيا جائزة الابتكار الطلابي وجوائز الشركات الناشئة، مسلطاً الضوء على القادة الناشئين في قطاع المركبات الكهربائية.

وتشارك في المعرض شركة «اوتيل انيرجي» المتخصصة بمنتجات وخدمات شحن المركبات الكهربائية، وستعرض الشركة أحدث منتجاتها وهو شاحن بقدرة 640 كيلواط، مع تقنية التبريد السائل.

ومع القدرة على توفير شحن يكفي ما يصل إلى 250 ميلاً في غضون 10 دقائق فقط، فإنه يلبي الحاجة الملحة لحلول الشحن السريع، ويلبي احتياجات مشغلي الأساطيل وأصحاب المصلحة بمجال النقل الثقيل. وفي عالم المركبات الكهربائية الذي يخطو خطوات سريعة، أصبحت الحاجة الآن إلى حلول شحن أسرع وأكثر فعالية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

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