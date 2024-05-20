هاكاثون بأبوظبي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعليم العالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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ركز الهاكاثون الذي عقد مؤخراً بالتعاون بين شركة «AIREV»، وجامعة نيويورك أبوظبي، على آفاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الصناعة والتعليم العالي.

وحصلت الفرق التي ضم كل منها خمسة طلاب، على فرصة ابتكار ملحقات الذكاء الاصطناعي أو تطوير منتجات كاملة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والملحقات وموارد الحوسبة المتينة التي تقدمها «ON DEMAND». ولم يقتصر التركيز على إنشاء الملحقات، إنما شمل أيضاً تطوير عناصر ذكية يمكن دمجها بسلاسة في تطبيقات أوسع.

وتمكن منصة «ON DEMAND» المهندسين والمطورين من إنشاء حلول متقدمة بسرعة وكفاءة غير مسبوقة. وأثبتت المنصة جدارتها عبر تسهيل التطوير السريع للمنتجات، وإتاحة قدرات واسعة النطاق للتخصيص والتكامل، وكانت كل تلك العوامل بالغة الأهمية للمشاركين في الهاكاثون.

كما أتيح للمشاركين في الهاكاثون الوصول إلى مرافق الحوسبة في الجامعة، بما يضمن قدرتهم على اختبار مشاريعهم وتحسينها بفعالية. وأظهرت العروض والمشاريع المقدّمة النهائية، إبداع الطلاب ومهاراتهم التقنية، وأبرزت التأثيرات العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الواقعية.

ويعكس التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي الهدف الأوسع لشركة «AIREV»، المتمثل في رعاية التقدم التكنولوجي والابتكار.

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