سياحة عجمان تمضي قدماً في التحول نحو الاستدامة

المصدر: عجمان - البيان

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تواصل إمارة عجمان، رحلة التحول نحو قطاع سياحي مستدام وأكثر وعياً والتزاماً بالحفاظ على البيئة، بما يسهم في استقطاب الزوار من أماكن مختلفة من العالم، لما توفره من تجارب متنوعة وأنشطة ثقافية ورياضية على امتداد العام.

وتتميز عجمان بشواطئها الساحرة ومحمياتها الطبيعية وأماكنها التراثية ومتاحفها المتعددة، فضلاً عن العديد من المتنزهات والأسواق التقليدية والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة. وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، التزام الدائرة بالتعريف بمزايا الإمارة وجعلها أكثر استدامة وتعزيز جاذبيتها على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح قائلاً: «تواصل الدائرة جهودها لتسليط الضوء على أماكن الجذب المتعددة التي تتمتع بها الإمارة، وما تضمه من علامات فندقية عالمية تقدم أرقى الخدمات، وتستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لما تقدمه من تجارب مميزة واهتمام بالغ براحة الضيوف».

ازدهار ملحوظ

وأكد الهاشمي، أن قطاع الضيافة يشهد ازدهاراً ملحوظاً، حيث توفر الإمارة خيارات الإقامة وفقاً لأعلى المعايير من خلال أكثر من 50 منشأة فندقية توفر أكثر من 4000 غرفة بدءاً من المنتجعات الفاخرة ذات الخمس نجوم، وصولاً إلى الشقق الفندقية التي تلبي التفضيلات المتنوعة للضيوف، ما يضمن تجربة سلسة وممتعة لجميع الزوار.

تنسيق

وقال إلياس شختورة، مدير عام فيرمونت عجمان والفجيرة: «هناك تنسيق متواصل مع سياحة عجمان لتعزيز تجربة ضيوف الإمارة، وتقديم إقامة فاخرة».

وقال افتخار حمداني المدير العام الإقليمي- فندق باهي قصر عجمان: «يسعدنا النجاح الملحوظ الذي حققه فندق باهي قصر عجمان في العام 2023 وفي الربع الأول من العام 2024، ويعمل فريق باهي عجمان بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان على تحقيق المزيد من النجاح وتعزيز الاستدامة في وجهتنا الجميلة، معاً نعمل على التعريف بعروض إمارة عجمان الفريدة على المستوى العالمي، من خلال الجولات التعريفية والمشاركة في المعارض الدولية، وننظر بعين التقدير إلى الدعم الكبير الذي توفره لنا سياحة عجمان».

بدوره، قال ميان دوان، مدير عام ذا اوبروي: «تجتذب إمارة عجمان الزوار الباحثين عن التجارب المميزة بعيداً عن صخب المدينة ونحرص على التنسيق الدائم مع سياحة عجمان لإثراء تجربة الزوار».

وقال رجب باموكتشو، مدير عام فندق عجمان: «يتميز فندق عجمان بكونه أول فندق تم بناؤه في الإمارة، ونحرص على مواصلة التعاون مع سياحة عجمان لتسليط الضوء على المزايا المتعددة التي توفرها الإمارة، ويشهد الفندق حالياً عملية توسعة تشمل إضافة فلل متعددة إلى الفندق وتحديث الغرف الحالية».

وأثنى شادي كنعان، مدير عام فندق راديسون بلو عجمان، على الدعم الدائم الذي تقدمه سياحة عجمان للفندق خلال الجولات العالمية التي تقوم بها والحملات الترويجية التي يقوم بها الفندق.

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