«أثينا» تقود تعزيز حضور «يونايتد فينتك» عبر مكتب بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى شركة يونايتد فينتك، إلى تعزيز حضورها العالمي، بإقامة مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي التوسع الاستراتيجي في الإمارات، بقيادة شركة أثينا، إحدى الشركات الشريكة لشركة يونايتد فينتك، استجابة للطلب القوي في السوق، وفي تأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات كمركز للتكنولوجيا المالية.

ويونايتد فينتك هي منصة تحول رقمي، تمكن البنوك والمؤسسات المالية من تسريع وتيرة الوصول إلى مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة المتخصصة في أسواق رأس المال. ويستند هذا التطور الأخير لـ«يونايتد فينتك»، إلى مهمتها المتمثلة في دفع عجلة الابتكار الرقمي، وتقديم حلول تحويلية، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية على مستوى العالم.

وقال كريستيان فرام، المدير التنفيذي في يونايتد فينتك: «يمثل التوسع في مركز دبي المالي العالمي تقدماً استراتيجياً للشركة، إذ سيؤدي إلى تعزيز البصمة العالمية لمنصة التحول الرقمي المحايدة في الصناعة، وتلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة الخدمات المالية». وتشهد الشركة بالفعل اهتماماً كبيراً بعروضها المبتكرة. وشهدت أثينا، هي الأخرى زخماً كبيراً.

وقال راج راثور رئيس قسم المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أثينا: «نعمل على توسيع آفاق أعمال الشركة، ما يعزز قدرتنا على دفع عجلة التحول، وتعزيز النماذج التشغيلية لمديري الأصول وصناديق التحوط في المنطقة، كما أن قدرة جهة الشراء على الحصول على حل سحابي أصلي، يمكنه الاحتفاظ ببيانات العملاء داخل الولاية، ستسهم في قلب موازين الصناعة، ثم إن نمو بصمتنا في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس التزامنا تجاه مجتمع جهات الشراء في المنطقة، وعملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أنه يعد علامة استراتيجية فارقة في رحلة مجموعة يونايتد فينتك بكاملها».

وتأسست يونايتد فينتك في عام 2020، وتضم أكثر من 160 فرداً في 8 بلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز