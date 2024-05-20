شراكة لـ«الأنصاري للصرافة» لتبسيط التحويلات المالية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «تيرا باي»، وهي شركة عالمية لنقل الأموال، شراكة مع «الأنصاري للصرافة». ويسهم تكامل «تيرا باي» مع الشبكة الواسعة للأنصاري للصرافة في توسيع نطاق عمليات وتحسين قدرات الشركتين لخدمة قاعدة عملاء أوسع من خلال إجراء معاملات فعالة وآمنة وسلسة.

وستوفر «الأنصاري للصرافة» لقاعدة عملائها الواسعة، خيارات تحويل مرنة وموثوقة. وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة لشركة «تيرا باي» للاستفادة من هذه الخبرات وتوسيع حضورها في السوق الإماراتية، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية والرامية لتوسيع أثرها العالمي وتعزيز عروض خدماتها.

وقالت آني ساين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «تيرا باي»: «تتيح لنا هذه الشراكة توحيد الجهود والإمكانيات نحو الارتقاء بقطاع الخدمات المالية».

بدوره، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «هذا التعاون خير دليل على التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات أكثر فعالية وسلاسة لتحويل الأموال، وبفضل الشبكة العالمية لشركة تيرا باي وتقنياتها المبتكرة، سنتمكن من تزويد عملائنا بمجموعة أوسع من الخدمات، ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزام الشركتين بتسخير التكنولوجيا لتعزيز منظومة التحويلات المالية، وتحرص الشركتان على تمكين العملاء من خلال تزويدهم بخيارات أفضل للتواصل حول العالم، وتعزيز الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق التي تخدمانها».

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