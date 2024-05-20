3500 طاهٍ في «إكسبو كولينير» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة من معرض «إكسبو كولينير»، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه بيربيل كيتشن لإدارة الفعاليات حتى 22 مايو 2024، بمشاركة أكثر من 3500 طاهٍ من حول العالم، وعدد كبير من العارضين المختصين في مجالات الطهي والمأكولات وصناعة الضيافة والفنادق والسياحة في حدث فريد من نوعه على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

ويركز المعرض على إبراز مهارات كبار الطهاة وخبراء الحلويات والخبازين والطباخين المحترفين في صناعة الخدمات الغذائية، الذين ينقلون لجمهور المعرض خبراتهم وأساليبهم في الطهي بنكهات مطابخ عربية وآسيوية وعالمية عريقة، وبرؤية تواكب مستجدات قطاع الضيافة والسياحة، حيث يمثل الطهاة المشاركون في الحدث خلاصة ما توصلت إليه ثقافة الطهي وفنونه على مستوى المطابخ والمخابز في كل من الإمارات والعراق والهند وباكستان وسريلانكا وإيران وأذربيجان والصين والدنمارك، ودول أخرى يمثلها محترفون في الطهي وإعداد وصناعة الحلويات.

ويشهد المعرض تنظيم سلسلة من المسابقات العالمية الرئيسية للطهاة، بما في ذلك الدورة الـ 27 من مسابقة «صالون كولينير الإمارات»، التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي بمشاركة مطاعم وفنادق محلية وعالمية، مع توقع مشاركة أكثر من 900 طاهٍ متنافس من الإمارات ومختلف دول العالم، ليقدموا أشهى الأطباق ضمن هذه المسابقة التي تعد الأكبر عالمياً في مجالها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز