تعاون بين «جلف لاند» و«تونينو لامبورغيني» لتطوير مجمع بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جلف لاند» للتطوير العقاري عن التعاون مع «تونينو لامبورغيني» بهدف تطوير مجمع سكني راقٍ في دبي. ويقدم المشروع معايير مبتكرة لأسلوب الحياة في دبي، تجمع بين الأصالة والرقي لتصاميم «تونينو لامبورغيني» الممتدة على مدار 40 عاماً والخبرة الواسعة لشركة «جلف لاند» في هذا القطاع، والتي تعمل حالياً على تطوير مشاريع سكنية فريدة من نوعها مثل «بارادايس هيلز» و«سيرينيتي ليكس».

وأعرب شاهر موصلي، رئيس مجلس إدارة «جلف لاند» عن فخره بالإنجازات الملحوظة التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية في قطاع العقارات الفاخرة بدبي، والتي تعكس وتؤكد على الخبرة الواسعة والالتزام ابتطوير مشاريع سكنية فاخرة.

وقال «تونينو لامبورغيني»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «تونينو لامبورغيني»: يسعدنا التعاون مع «جلف لاند» لإطلاق هذا المشروع السكني في دبي، والذي يجمع بين الخبرة الواسعة لشركة «جلف لاند» في هذا القطاع والتصاميم والمواد الإيطالية التي نقدمها.

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