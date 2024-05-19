«جي هوتيلز» الصينية تعلن اعتزامها التوسع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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بينما يواصل عدد السياح الصينيين الوافدين إلى الشرق الأوسط الارتفاع، ترى شركة «جي وورلد هوتيلز»، واحدة من أكبر شركات تشغيل الفنادق في الصين.

حيث تمتلك نحو 9300 فندق تضم قرابة مليون غرفة حول العالم، فرصة سانحة لتوسعها نحو الشرق الأوسط، انطلاقاً من الإمارات.

وصرح سيغفريد نيرهاوس، نائب الرئيس ورئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في شركة «هوتيل وورلد إنترناشيونال»، قائلاً:

«نحن نعمل على طرح علامات تجارية صينية ناجحة خارج الصين إلى بقية أنحاء العالم». وأضاف لموقع «سكيفت» المتخصص في القطاع السياحي:

«نرى إمكانات كبيرة لذلك في الشرق الأوسط، ستكون فنادق «جي هوتيلز» منشآت جديدة تماماً، وستتركز أكبر الأسواق لهذه المنشآت الجديدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية».

وكشف عن أن البداية ستكون في السعودية ثم تليها الإمارات، وستكون الفنادق من فئة متوسطة المستوى، وستحمل 90% من الطابع الصيني مع 10% من التكييف ليتناسب مع منطقة الشرق الأوسط.

وتبرز الصين بسرعة كواحدة من أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي، فقد أعلنت الإمارة في عام 2016 عن منح تأشيرات عند الوصول للمواطنين الصينيين.

وبحلول عام 2019، أصبحت الصين خامس أكبر سوق مصدرة للسياح إلى دبي، حيث بلغ عدد الزوار الصينيين 989 ألف زائر، ما يمثل ضعف العدد الذي تم تسجيله خلال ثلاث سنوات فقط.

وتمتلك الإمارة مبادرة خاصة بها تسمى «جاهزية استقبال السياح الصينيين» لتعزيز السياحة، والتي تتضمن إطلاق حملات تسويقية على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «وي تشات».

وإنشاء برنامج تدريبي بعنوان «معايير السائحين الصينيين» للعاملين في قطاع السياحة، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات مع شركات السياحة الصينية.

وأكد نيرهاوس، أن الشركة تبحث في الإمارات عن شريك قادر على تطوير فنادق عدة من سلسلة «جي هوتيلز» في وقت واحد، في حين أنها تستهدف افتتاح 10 فنادق على الأقل من سلسلة «جي هوتيلز» في الإمارات والسعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبالإضافة إلى جاذبيتها للمسافرين الصينيين على وجه التحديد، ستكون الفنادق أرخص من معظم الفنادق التي سيتم افتتاحها في الشرق الأوسط، حيث إنها ستكون ملائمة أكثر للأحياء، حوالي 150 غرفة، 90 دولاراً في الليلة.

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