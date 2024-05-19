«شارلوت تلبوري» تطلق مجموعة عطور العواطف الست

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «شارلوت تلبوري» ومقرها الرئيسي في برشلونة، عن إطلاق مجموعة عطورها الجديدة في الإمارات، والمجموعة مليئة بجزيئات تعزز العواطف مستوحاة من الحواس الست.

وقالت «شارلوت تلبوري»، حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو مخاطبة عميلاتها من السيدات: «اسمحن لي أن أقدم لكُنّ مجموعتي الأولى على الإطلاق من عطور العواطف، المعززة بابتكارات مذهلة».

وأشارت «شارلوت تلبوري» بقولها «عطوري هي للجميع، وهي ثمرة الاستفادة من خبرات صانعي عطور مشهورين عالمياً - بعض من أفضل خبراء الأرائج في العالم - التكنولوجيا المتطورة، وعلم الأعصاب، و40 سنة من الأبحاث والسيمفونية العطرية الأكثر استثنائية من المكوّنات لابتكار مجموعتي الأكثر إبداعاً على الإطلاق».

وأضافت تلبوري: «هذه هي عطوري الستة الجديدة، وهي قواكنّ الخارقة الستة غير المرئية، لقد تم إثبات ذلك من خلال تجارب المستخدمين التي أجريناها – إنها أرائج تجعلكن تشعرن بمشاعر محددة. إنها تسمح لكُنّ بتصميم أحلامكن لليل والنهار، الارتقاء بفن العطور من خلال علم الأعصاب والجزيئات المعززة للعاطفة».

ومجموعة العطور متوفرة في متاجر وندرلاند من شارلوت تلبوري بيوتي أو من خلال تطبيق شارلوت الجديد.

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