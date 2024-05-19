«إيكرس2024» يكشف في دبي عن مشاريع عقارية مبتكرة تعزز الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الثالث من معرض «إيكرس» العقاري، الذي تنظمه ليدر لإدارة الفعاليات، والذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالاً واسعاً من الزوار للإطلاع على أحدث المشروعات التي يعرضها المطورون العقاريون، حيث استقطب الزوار من مختلف أنحاء الإمارات وخارجها.

ويطرح المعرض الذي تختتم فعالياته الأحد، أكثر من 120 مشروعاً جديداً يقدم عدد كبير من هذه المشروعات حلولاً مبتكرة من أجل الاستدامة البيئية لتتماشى مع استراتيجية حكومة الإمارات للتعامل مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وبما يحقق رفاهية ملاك هذه الوحدات العقارية.

الاستثمار في المدن المستدامة

وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض إيكرس العقاري، أن القطاع العقاري، يعتبر من القطاعات الرئيسة في الدولة والذي يمضي بخطى متسارعة نحو دعم جهود حماية البيئة.

وانطلاقاً من ذلك حرصنا في معرض إيكرس على تعزيز جهود الدولة على هذا الصعيد عبر فتح المجال للشركات والمطورين العقاريين للترويج لمشاريعهم العقارية المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، إلى جانب تنظيم الورش والبرامج التي تشكل فرصة مثالية لتوعية الزوار بأهمية الحياة المستدامة ضمن القطاع العقاري وضرورة العمل على الاستثمار في المدن الذكية والمستدامة.

ولا سيما أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على المدن المستدامة نمواً كبيراً بالتزامن مع تزايد الوعي البيئي.

وذلك بفضل الجهود العالمية والمبادرات التي تقودها العديد من الدول من أبرزها الإمارات، حيث تحظى الاستدامة بالأولوية في جدول أعمال الدولة، وبات تطوير مجتمعات مستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل سعي العالم لإيجاد حلول ناجحة وتنفيذها لتقليل انبعاثات الكربون في المناطق العمرانية وقطاعات رئيسية، ومن بينها البناء.

مشروع رائد

وأكد مدير المبيعات بشركة شموس العقارية وليد حسن، أن الشركة تطرح خلال معرض «إيكرس» العقاري مرحلة جديدة من مشروعها العملاق «جاردن سيتي الشارقة» الذي تركز فيه على توفير أكبر المساحات الخضراء التي تهدف إلى المساعدة في خلق بيئة معيشية صحية بشكل أفضل، وتسهم في جعل المجمع السكني واحداً من أهم المشروعات الرائدة في الحفاظ على البيئة.

وأضاف، أن المراحل الأولى لهذا المشروع بدأت قبل عدة سنوات، ويتم بيع وحداته للمواطنين والعرب، بهدف توفير مجتمع سكني للملاك الراغبين في السكن في هذه النوعية من البيئة المحيطة، وتم تسليم جميع المراحل للملاك في المواعيد المحددة، بل تم تسليم بعض المراحل قبل المواعيد.

مشيراً إلى الارتفاع في نسبة مبيعات الوحدات السكنية يؤكد على أن الاستثمار العقاري هو إحدى أفضل وسائل الاستثمار.

مجمعات صديقة للبيئة

من جانبه قال نيكولاس غريب، مسؤول المبيعات بشركة «ألِف غروب» العقارية، إن الشركة تعرض خلال «إيكرس» العقاري، مشروع «حيان» بإمارة الشارقة، وهو مشروع رائد في الحفاظ على البيئة، حيث يضم المجمع السكني 40,000 شجرة من الأشجار التي تساعد على امتصاص أشعة الشمس وتنتج الأكسجين، لجعل المجمع السكني أكثر ملاءمة للملاك الراغبين في السكن في مجتمع صحي مليء بالمساحات الخضراء.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين عليهم التفكير جدياً في جعل المجمعات السكنية الجديدة صديقة للبيئة، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات مناخية، كما أن عليهم أيضاً إنشاء بنية تحتية قوية تستوعب كميات كبيرة من الأمطار كتلك التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأسابيع الماضية.

وحدات عقارية مستدامة

وتطرق جورج خزامي، كبير مسؤولي العمليات في شركة الثريا العقارية، إلى أن الشركة تتبع بروتوكولاً منضبطاً في جميع مشروعاتها للحفاظ على البيئة، وبما يحقق أكبر قدر من التكيف مع ما يشهده عالمنا من تغيرات بيئية بدت آثارها ملموسة، وأن هذا البروتوكول مبني على أسس جعل الوحدات العقارية مستدامة.

فرصة للمطورين

وكانت مشاركة شركة حول العرب العقارية في معرض إيكرس العقاري، حيث يوفر المعرض فرصة للمطورين العقاريين والمستثمرين لعرض مشاريعهم والترويج لها محلياً ودولياً، ويجمع بين المطورين والمستثمرين والوسطاء وشركات إدارة المشاريع والمؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا وموردي مواد البناء وشركات المقاولات.

وقدمت حول العرب للعقارات والاستثمارات شرحاً وافياً حول أفضل الخدمات العقارية التي تطرح لعملائها على المستوى العالمي.

وقال سلام بابنيسيري، الرئيس التنفيذي لشركة حول العرب العقارية، إن معرض إيكرس العقاري يعرض مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، ويدعم المطورين العقاريين والمستثمرين، ويخلق فرصاً للشراكات المتبادلة والصفقات المربحة.

منصة مثالية

وتشارك ريبورتاج العقارية، في فعاليات النسخة الأولى من «معرض إيكرس العقاري» في دبي، وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 35 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» حرصها على المشاركة في «معرض إيكرس العقاري» في دبي، والذي يوفر منصة مثالية ومميزة لدعم شركات التطوير والاستثمار العقاري من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية، مستفيدين من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وما تقدمه الدولة من تسهيلات ومبادرات وتشريعات لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

وتتطلع شركة ريبورتاج العقارية خلال مشاركتها بالمعرض إلى عرض أحدث مشاريعها العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، من أبرزها مشروع «فيردانا» في دبي الذي يقع في مجمع دبي للاستثمار ويضم مجموعة واسعة لمنازل التاونهاوس المكون من 2-3- 4 غرف نوم مع المرافق الخدمية.

بالإضافة إلى مشروع، «مونتي نابوليوني» بالقاهرة في مصر، ومشروع «سيلفانا» في تركيا، كما تستهل الشركة مشاركتها باطلاع الزوار على مشاريعها السكنية المستقبلية المزمع إطلاقها في إمارة أبوظبي من ضمنها، مشروع «سيلينا» في جزيرة ياس، ومشروع «رويال بارك» بمدينة مصدر.

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