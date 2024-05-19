50 صندوق تحوط في دبي ضمن الأبرز عالمياً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشفت قمة «HFM الشرق الأوسط»، التي استضافها مركز دبي المالي العالمي، عن احتضان المركز أكثر من 50 صندوق تحوط عالمياً.

وذلك ضمن مساعيه لترسيخ مكانته أكبر مركز مُفضل لشركات إدارة الثروات والأصول وصناديق التحوط في المنطقة.

وكان مركز دبي المالي العالمي، قد استضاف مؤخراً، ما يزيد على 200 مسؤول عالمي بارز في مجال صناديق التحوط، ومن ضمنهم أكثر من 120 ممثلاً لصناديق التحوط، وذلك في الدورة الأولى من قمة «HFM الشرق الأوسط» التي تعد أكبر تجمع لصناديق التحوط على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن القمة سلطت الضوء على كيفية تمكن كل من دبي ومركز دبي المالي العالمي من تصدر المشهد المالي لتصبح أحد المراكز العشرة الأولى عالمياً لصناديق التحوط، حيث يوجد أكثر من 50 صندوقاً عالمياً ضمن المركز.

وأضاف أميري: تؤكد المؤشرات تفوقنا على المستوى الإقليمي، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الاهتمام اللافت الذي يحظى به المركز من قبل أهم قادة القطاع، ومع مواصلة المضي قدماً في نهجنا الحالي، فإننا على الطريق الصحيح لأن نصبح من بين المراكز الخمسة الأوائل في السنوات المقبلة.

وكان من المشجع أن نرى نتائج استطلاع رأي المشاركين التي كشفت أن 58 % من الشركات في الحدث، قد أسست حضوراً لها ضمن المركز، وأخرى في طور التأسيس، في حين قال 36 % من الحضور إنهم ما زالوا في مرحلة تقييم وبحث إنشاء مقار لهم في المنطقة. ويتجاوز مجمل عدد شركات إدارة الثروات والأصول العاملة في مركز دبي المالي العالمي 370 شركة، وتتألف بشكل أساسي من شركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي إطار منظومته الفريدة، يوفر المركز سهولة الوصول إلى مجموعة كبيرة من المواهب والخبرات، مدعوماً ببنية تحتية حديثة ومتطورة، وأطراً تنظيمية متينة، فضلاً عن الوصول المباشر إلى الأسواق المتقدمة والناشئة. وقد استقطبت منظومة الأعمال الاستثنائية والبنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، عدداً من شركات إدارة الثروات والأصول الجديدة التي انضمت إلى المركز من شهر أبريل من سنة 2024 .

وتشمل «أودير كابيتال ليمتد»، و«بانكا دل سمبيوني ليمتد»، و«بلو أول كابيتال (دبي) ليمتد»، و«كابيتال آسيت مانيجمينت ليمتد»، و«24 كابيتال مانيجمينت ليمتد»، و«إلدورادو كابيتال ليمتد»، و«جيد إنفستمينت أدفايزرز»، و«هايفين» و«نوفيا جلوبال ليمتد»، و«أومينفست كابيتال ليمتد»، و«بيشنت سكوير كابيتال ليمتد»، و«بوينت 72»، و«تاولا كابيتال مانيجمينت ليمتد»، و«ثيا إنفستمينتس ليمتد».

كما سجّل المركز عودة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز» إلى دبي من جديد، في خطوة تؤكد قدرة مركز دبي المالي العالمي على استقطاب أفضل المواهب وكذلك مساعدة العملاء على الحفاظ على نجاح أعمالهم على المدى الطويل.

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