تقنيات الفضاء تعزز استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033

المصدر: دبي - البيان

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في إطار استراتيجية «جودة الحياة في دبي حتى عام 2033»، تلتزم شركة ICEYE المتخصصة في توظيف تقنيات الأقمار الصناعية الحديثة لدعم تحسين معايير الحياة في المدينة. هذه الاستراتيجية، التي تستهدف تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المدن قابلية للعيش في العالم، تتضمن تعزيز أساليب الحياة الصحية والنشيطة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وحماية البيئة.

وقال جميل قعوار نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ICEYE: "الأقمار الصناعية SAR من الجيل الجديد، تلعب دوراً مهماً في تعزيز استدامتنا البيئية، حيث توفر القدرة على رصد وتقييم المواقع الجيولوجية والبيئية بدقة عالية، وفي الوقت الفعلي، ما يساعد على تحديد أفضل الطرق لتوليد الطاقة المتجددة، وإدارة الأزمات البيئية، مثل التسربات النفطية".

وأضاف قعوار: "مقارنةً بالأقمار الصناعية السابقة، التي تعتمد على الصور البصرية، وتستغرق سنوات وملايين الدولارات للبناء والإطلاق، تمتاز الأقمار الصناعية SAR بصغر حجمها، وتكلفتها المعقولة، وسرعة إطلاقها. وهذه الأقمار، التي تستخدم تقنية الرادار، قادرة على التقاط الصور خلال الليل وفي جميع الظروف الجوية، مما يتيح مراقبة شاملة وفعالة".

وفي الإمارات، تعمل الشركة بالتعاون مع شركة بيانات وياسات على تقديم مجموعة من سبعة أقمار صناعية SAR، والتي ستوفر صوراً عالية الدقة تسهم في مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة على المستوى الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك توفر الأقمار الصناعية SAR معلومات حيوية لتحديد مواقع توليد الطاقة الكهرومائية إلى جانب تأمين استجابات سريعة وفعالة لتسريبات النفط خاصة عندما تكون تسريبات النفط صغيرة ويصعب تحديدها، بالإضافة إلى دعم جهود تغير المناخ وإدارة موارد المياه.

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