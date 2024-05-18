«ريد بيرد آي إم آي» من أبوظبي تستكمل أكبر صفقة استثمارية في تاريخها بـ 1.45 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استكملت شركة «ريد بيرد آي إم آي» - وهي مشروع مشترك مع «انترناشيونال ميديا انفستمنت» العالمية ومقرها أبوظبي - أكبر صفقة استثمارية في تاريخها حتى الآن، تبلغ 1.15 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 1.45 مليار دولار).

وأعلنت الشركة في بيان رسمي عن إتمام الاستحواذ على أوول ثري ميديا للإنتاج والتوزيع التلفزيوني والسينمائي، من مالكيها المشتركين، وهم وورنر بروذرز ديسكفري، إنك، وليبرتي غلوبال المحدودة، عقب الحصول على الموافقات القانونية اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة في أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا، والتي أسهمت في إتمام هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 1.15 مليار جنيه استرليني.

كانت ريد بيرد آي إم آي أطلقت قبل ما يناهز عاماً واحداً، بهدف بناء كيان إعلامي عالمي يشمل التغطيات الإخبارية، وإنتاج البرامج الترفيهية والرياضية.

وتعد هذه الصفقة خامس وأكبر الصفقات الاستثمارية التي تمكنت الشركة من استكمالها منذ تأسيسها حتى اليوم.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس التنفيذي لشركة ريد بيرد آي إم آي، جيف زوكر، منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوول ثري ميديا، بينما ستواصل كل من الرئيسة التنفيذية الحالية، جين تورتن، والرئيسة التشغيلية سارة غيتر، إدارة أوول ثري ميديا تحت مظلة شركة ريد بيرد آي إم آي، التي تعد مشروعاً مشتركاً ما بين الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (آي إم آي) (IMI)، وشركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز الاستثمارية التي تختص بتأسيس الشركات سريعة النمو مع تقديم حلول استراتيجية لجمع رؤوس الأموال لمؤسسي الشركات ورواد الأعمال.

وبموجب ذلك، انضم الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (آي إم آي)، راني رعد، لمجلس إدارة شركة أوول ثري ميديا.

وتعتبر الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (آي إم آي) شركة استثمارية مملوكة للقطاع الخاص، تمتلك تحت مظلتها مجموعة من العلامات الإعلامية الرائدة، التي تحظى بحضور قوي على الساحة الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، إذ تضم سكاي نيوز عربية، وذا ناشيونال، وCNN الاقتصادية العربية، والعين الإخبارية، فضلاً عن امتلاكها حصة أقلية في يورو نيوز.

من جهتها، فإن أوول ثري ميديا التي يقع مقرها في لندن، تعتبر أكبر شركات الإنتاج البريطانية المستقلة، وتمتلك 50 علامة تجارية في مجال الإنتاج المرئي والمسموع، منها استوديو لامبيرت، وروو، وتو بروذرز بيكتشرز، وسيلفر باك فيلمز، ونيو بيكتشرز، ونيل ستريت برودكشنز، التي تعمل جميعها على إنتاج مجموعة من أفضل البرامج العالمية الشهيرة.

كما تضم مكتبتها مجموعة غنية من الإنتاجات التي تشمل العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المتنوعة، وتتمتع شركاتها بحضور عالمي في المملكة المتحدة، وأمريكا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا ونيوزيلندا، إذ تنتج 4 آلاف ساعة من المحتوى سنوياً.

أما أعمال ريد بيرد آي إم آي فتشمل الاستثمار في شركة إنتاج النصوص المكتوبة ميديا رس، ومقرها لوس أنجليس، وشركة إنتاج النصوص غير المكتوبة إيفرووندر ستوديوز، وشركة إنتاج البرامج الترفيهية الموجهة للأطفال هيدين بيجين، ومنصة الأخبار الرياضية الرقمية فرونت أوفيس سبورتس.

كما تركز حالياً على توسعة استثماراتها لكي تشمل مجموعة من الشركات الرئيسية في قطاع الأخبار والإعلام والترفيه والرياضة، والتغطيات المباشرة للفعاليات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز