2 اكس أل تطلق برنامج تبديل الأثاث وتعلن التزامها بدعم المجتمع الاماراتي

المصدر: دبي - البيان

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الشركة المحلية تقدم خصومات تصل إلى 75% وفرصة تبديل الأثاث للمتضررين من الفيضانات

أطلقت 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي، العلامة التجارية الإماراتية الرائدة المعروفة بأثاثها الفاخر، مبادرة دعم المجتمع بخصومات حصرية وعروض تبادل لدعم المجتمع المتأثر بالفيضانات الأخيرة في الإمارات. يمكن للعملاء الاستفادة من توفير إضافي بنسبة 15% فوق التخفيضات التي تتراوح بين 25% و 75% عند التسوق لأي أثاث وإكسسوارات، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، تُطلق 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي برنامج تبديل الأثاث المبتكر، حيث يُمكن العملاء من استبدال أثاثهم القديم أو التالف بقسائم شرائية، مع الاستمتاع بخدمة إزالة مجانية للأثاث القديم. وللتأهل لهذا العرض، يجب أن يبلغ قيمة الطلب الأدنى 2,500 درهم، كما يتوجب على العملاء تقديم تفاصيل وصور داعمة للأثاث التالف. تظل القسائم التي يتم الحصول عليها من خلال هذا العرض صالحة حتى 30 يونيو 2024.

هيرديش ميثواني، رئيس قسم التسويق في 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي، علق قائلاً: "نحن في 2 اكس أل نفتخر بأصالتنا المحلية ونسعى جاهدين لتعزيز رفاهية مجتمعنا. نتضامن مع جميع المتضررين من الفيضانات ونلتزم بتقديم دعم فعّال ومستدام. ندرك جيداً أهمية البيئة المنزلية المريحة والآمنة، لذا يسرنا تقديم خصومات خاصة وفرص تبادل لدعم الأفراد والعائلات في إعادة بناء منازلهم. نأمل أن تساهم هذه التوفيرات الكبيرة في تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن الكارثة الأخيرة."

تقدم 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي مجموعة متنوعة من الأثاث الفاخر المصممة لترقية جميع أنماط الديكور المنزلي. تشمل هذه المجموعة أطقم نوم فاخرة وطاولات طعام أنيقة وأثاث غرف معيشة متميزة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الديكورات الأنيقة. مستوحاة من التصاميم الكلاسيكية الفرنسية، تجمع كل قطعة بين الأناقة الخالدة والتصاميم الحديثة لتضفي لمسة من الرقي على منزلك.

استمتع بعالم الحلول الفاخرة للمنزل في 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي، حيث يمكنك العثور على كل ما تحتاجه من أثاث لغرف المعيشة، وطاولات الطعام، وغرف النوم، وأثاث الجلوس، وفرشات النوم، ومكاتب العمل والدراسة، والمساحات الخارجية. استكشف تشكيلتنا الواسعة من الإكسسوارات للطاولات، والحمامات، وتغطية الأرضيات، والحدائق، وديكورات المنزل، والعطور، والمطابخ، والإضاءة، والمفروشات الناعمة، وديكورات الجدران، وأكثر من ذلك بكثير. ولتحقيق المزيد من التنوع، تقدم 2 اكس أل مجموعة متنوعة من العناصر لغرف نوم الأطفال، وغرف الدراسة، والحمامات، وغيرها، بما في ذلك ديكورات ورق الحائط التي تعزز جمالية كل زاوية في منزلك.

استفد من هذه الفرص الرائعة لتحسين منزلك مع توفيرات كبيرة. للمشاركة في عرض التبادل، يمكن للعملاء زيارة أي من متاجر 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم 800 2XL (295). تُطبق الشروط والأحكام.

حول 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي:

تأسست 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي في عام 2000، وهي العلامة التجارية الإماراتية التي تحتل مكانة رائدة وتعزز فهماً جديداً للفخامة في متناول الجميع ضمن أسلوب الحياة الحديث. تتميز العلامة بمجموعات معاصرة فاخرة مصنوعة بإتقان، تتناغم بشكل مثالي مع البيئات المنزلية العصرية. على مدى أكثر من عقدين من الزمان، حققت 2 اكس أل للأثاث والديكور شهرة واسعة في السوق بفضل تقديمها لتصاميم حديثة وأثاث أنيق يرفع من تجربة تأثيث المنازل إلى مستويات جديدة. من الأناقة المعاصرة إلى الكلاسيكيات الخالدة، كل قطعة مصممة بعناية فائقة لتعكس التفاني الذي تتميز به العلامة في إنشاء منازل تتماشى بشكل فريد مع شخصيات الأفراد.

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