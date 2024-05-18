دبي سادس أفضل وجهة سفر للنساء منفردات

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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حصدت دبي المركز السادس كأفضل مدينة يمكن للنساء السفر إليها بمفردهن في 2024، وفق دراسة أجرتها شركة «إنشور ماي تريب». ووفق موقع «بوكينج دوت كوم».

فإن السفر منفرداً ظاهرة متزايدة، حيث ترغب 54% من النساء في السفر بمفردهن العام الجاري ومع وجود مئات المدن للاختيار من بينها، فمن المهم السفر إلى مكان يتمتع بسياحة رائعة ويشعر بالأمان.

ولأن النجاح يصنع مزيداً من النجاح، ودبي مستعدة على الدوام لحصد المزيد منه، فإنه وفقاً للمصدر نفسه، فقد حصلت دبي على المركز السادس بعد حصولها على 6.79 نقاط. ووفقاً للدراسة، جاءت مدينة ميونخ ميونيخ الألمانية في المركز الأول بنتيجة 7.36 درجات، بعد تقدمها 4 مراكز منذ 2023.

وحصلت مدريد على المركز الثاني بمجموع نقاط 7.21، وحققت لندن تقدماً بعد أن ارتفعت 14 مركزاً إلى المركز الثالث بمجموع 7.03 نقاط.

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