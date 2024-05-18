3.7 مليارات قيمة 129صفقة كبيرة في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية 2024

المصدر: (أبوظبي - وام)

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 129 صفقة كبيرة بقيمة تجاوزت 3.7 مليارات درهم على عدد 1.04 مليار سهم منذ بداية 2024.

وشهد سوق أبوظبي المالي تنفيذ 52 صفقة كبيرة على عدد 740.7 مليون سهم بقيمة 1.95 مليار درهم. وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي صفقة واحدة على «إي آند» في مارس بقيمة 509.8 ملايين درهم لعدد 27.7 مليون سهم، إضافة إلى صفقتين على «كيو القابضة» في أبريل بقيمة 367.5 مليون درهم على 122 مليون سهم، و24 صفقة على «سواعد القابضة» في أبريل لنحو 42.8 مليون سهم بقيمة 226.5 مليون درهم.

كما شهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين على «ايبيكس للاستثمار» في يناير بقيمة 213.2 مليون درهم لعدد 106.5 ملايين سهم، وصفقتين على «الخليج للمشاريع الطبية» في فبراير لعدد 97.8 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون درهم، و8 صفقات على «الخليج الاستثمارية» في يناير قيمتها 147.7 مليون درهم لنحو 61.5 مليون سهم، و3 صفقات على «أبوظبي الوطنية للفنادق» في أبريل بقيمة 135.7 مليون درهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ 77 صفقة كبيرة منذ بداية العام بقيمة 1.7 مليار درهم على عدد 302.4 مليون سهم، وتصدرها صفقة «بنك المشرق» في مارس بقيمة 782.1 مليون درهم على عدد 3.9 ملايين سهم.

كما شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «بي اتش ام كابيتال» في مايو بقيمة 363.5 مليون درهم لنحو 117.6 مليون سهم، إضافة إلى 64 صفقة على أسهم «تعليم القابضة» في يناير بـ 245.7 مليون درهم.

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