اختيار بنكيْن لطرح «أليك» للاكتتاب العام

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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تم اختيار بنوك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«جي بي مورجان تشيس وشركاه»، للعمل على الطرح العام الأولي المخطط له لشركة البناء «أليك» ALEC، وفق ما نقلت «بلومبرغ».

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر قولها، إن شركة مويليس وشركاه تقدم أيضاً المشورة لشركة الاستثمار بشأن بيع الأسهم الذي يمكن أن يتم في وقت مبكر من النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أن التفاصيل بما في ذلك الحجم والتوقيت لا تزال قيد المناقشة ويمكن أن تتغير.

وسيكون الطرح العام الأولي لشركة «أليك» هو الأحدث في دبي، حيث تم بيع حصص في شركات حكومية على مدى العامين الماضيين كجزء من حملة لتعميق أسواق رأس المال وكان آخرها الاكتتاب العام الأولي لأعمال مواقف السيارات العامة «شركة باركن» بقيمة 429 مليون دولار.

وجمعت الإمارة 9 مليارات دولار من 6 اكتتابات عامة منذ العام 2022، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، وتتضمن خطتها، التي تم الكشف عنها في نهاية 2021، إدراج 10 شركات. واستقطبت الصفقات طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين حيث اجتذبتهم عوائد الأرباح الجذابة التي تقدمها.

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