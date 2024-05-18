تصرفات عقارات دبي تحلق إلى 16 ملياراً في أسبوع

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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حلقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، إلى 16 مليار درهم عبر 4755 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 3873 مبايعة بقيمة 10.5 مليارات درهم، و706 صفقات رهون عقارية بقيمة 4.69 مليارات درهم، و1768 معاملة هبة بقيمة 804 ملايين درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات في الأسبوع على 262 مبايعة لأراضٍ، و3313 مبايعة لوحدات سكنية و298 مبايعة لمبانٍ. وتوزعت صفقات الرهون على 182 رهناً لأراضٍ، و505 رهون لوحدات سكنية، و116 رهناً لمبانٍ. وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من ناحية قيمة المبايعات بنحو مليار درهم نتجت عن 246 صفقة.

وجاءت ثانياً منطقة مشرف عبر صفقة واحدة فقط بقيمة 800 مليون درهم، وثالثاً منطقة ميدان ون عبر 603 صفقات بقيمة 644 مليون درهم، ورابعاً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى عبر 300 صفقة بقيمة 642 مليون درهم وخامساً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 175 صفقة بقيمة 505 ملايين درهم.

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