7.2 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 7.2 مليارات درهم، الأسبوع الماضي منها 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.2 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.4 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 136 ألف صفقة.

واستحوذت 4 أسهم وهي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» على 36.4 % من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة قاربت 807.2 ملايين درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4068.23 نقطة بآخر جلسات الأسبوع، منخفضاً بـ2.51 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع، ارتفع في سوق دبي أسهم دبي للمرطبات 15 % والصناعات الوطنية القابضة 15 %، وبي اتش ام كابيتال 13.3 %، وأرامكس 10.9 % وتكافل الإمارات 3.9 % وأمانات القابضة 3.8 %.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9041.65 نقطة منخفضاً بـ0.54 % خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 978.3 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 516.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 415.7 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم بنك الشارقة 11.5 % والوثبة الوطنية للتأمين 10.6 %، وأدنوك للحفر 7.6 %، ومجموعة أغذية 5.7 % وأجيليتي جلوبال 5.4 % وغذاء القابضة 4.6 %.

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4068.23 نقطة، مرتفعاً بـ0.43 %.

وشهد سوق دبي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بـ79.9 مليون سهم بسعر 0.390 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 31.2 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.03% إلى مستوى 9041.65 نقطة في جلسة أمس.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم الخليج للمشاريع الطبية 8.9%، ومجموعة أغذية 2.8%، وبيانات 2.2%، وإي إس جي 2.16%.

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