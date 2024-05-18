«الإمارات للتنمية» يفوز بجائزتي التميز من «ميد» و«ذا ديجيتال بانكر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز مصرف الإمارات للتنمية، بجائزة «مصرف العام الأكثر ابتكاراً في الخدمات الرقمية»، ضمن حفل توزيع جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 من مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (MEED).

وكذلك جائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري في دولة الإمارات» ضمن حفل توزيع جوائز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 من مجلة «ذا ديجيتال بانكر».

وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: يعكس الفوز بالجائزتين المهمتين عالمياً طموحاتنا الرقمية والتزامنا الراسخ بتقديم حلول مصرفية رقمية استثنائية ترتقي بتجارب المتعاملين وتساعدهم على اغتنام فرص النمو العالمية.

وأضاف أنه وتماشياً مع مساعي المصرف لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تمكين القطاعات الاستراتيجية الرئيسة في صناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات، فإنه يواصل ابتكار وتطوير التجارب الرقمية للمتعاملين، وتوفير مجموعة متنوعة من خدمات المعاملات، بدءاً من منتجات التمويل التجاري ومنصات حلول إدارة النقد المتقدمة، إلى حلول تمويل سلاسل التوريد ورأس المال العامل التي تلبي الاحتياجات المالية للشركات على اختلاف أحجامها.

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