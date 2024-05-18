«اتش آند إم».. ثقة وجرأة لموسم الصيف

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكرت اتش آند إم التشكيلة ذات التصميمات الساحرة والطبعات الجريئة لتتناسب مع حلول موسم صيف 2024.

تتميز القطع ضمن هذه التشكيلة برسومات رائعة ونابضة بالحياة مع لمسات ساحرة مستوحاة من الطبيعة، إضافة إلى مجموعة عصرية ومتميزة من الفساتين الطويلة والمحتشمة والفساتين الصيفية والأطقم المتناسقة المستمدة من طقس البرازيل الدافئ وثقافتها العريقة الغنية.

كما تتميز التشكيلة بمجموعة من درجات الألوان الزاهية الرائعة مثل الأسود والبيج والرمادي والأحمر مع لمسات من درجات اللون الأخضر المميز، بدءاً من الأخضر الزاهي وحتى الأخضر الفستقي، واستوحت العلامة التجارية اتش آند إم قطع تشكيلة ملابس الأطفال من سحر جمال الساحل والشاطئ.

والتي تضم مجموعة من السراويل والقمصان والفساتين ذات التصميمات المخططة. كما تضم أيضاً تصميماتٍ ذات كشكشة وقطع الكروشيه وحمالات الكتف المربوطة. وقالت إليانا ماسغالوس، المصممة التنفيذية لدى اتش آند إم:

«قمنا بتعزيز الطابع الدرامي للتصميمات من خلال طبعات جذابة بأشكال مستوحاة من الطبيعة بأحجام مختلفة لتمنحكِ شعوراً بالقوة والثقة، وتضفي أيضاً لمسةً من الإثارة والمرح والتي تتماشى مع الأجواء الصيفية».

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