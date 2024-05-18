غرفة الفجيرة تبحث تعزيز التجارة مع إندونيسيا

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سلطان جميع الهنداسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية إندونيسيا التي تعد كبرى دول رابطة شرقي آسيا (آسيان) من ناحية الوضع الاقتصادي والقوة البشرية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالغرفة، ك. كاتاريكا كندرا ذيجارا القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي، يرافقه الدكتور أحمد صالح القنصل الاقتصادي في القنصلية وبحضور عدد من مديري الإدارات في الغرفة.

وأثنى سلطان الهنداسي على زيارة القنصل العام لإندونيسيا والوفد المرافق له للغرفة، كما أثنى على دور مركز ترويج التجارة الإندونيسي في دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا، مشيراً إلى أن الفجيرة ترتبط بعلاقات تجارية بإندونيسيا، بلغت قيمتها أكثر من 63 مليون درهم في سنة 2023.

وأعرب القنصل العام لإندونيسيا عن تقديره للعلاقات المتميزة والمتنامية للإمارات مع بلاده، مشيراً إلى حرصه على تعميق أواصر العمل بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وإندونيسيا في المجالات كافة التي تخدم اقتصاد البلدين الصديقين.

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