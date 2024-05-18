«تريبيوت بورتفوليو» تفتتح «ذا فيرست كوليكشن» فندقها الأول في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة تريبيوت بورتفوليو، العضو في ماريوت بونفوي افتتاح أول فندق لها في الشرق الأوسط - «ذا فيرست كوليكشن بقرية جميرا الدائرية» في دبي، ويمزج بين الطاقة الحيوية للمدينة وهدوء المنتجعات الشاطئية.

ويجسّد الفندق معايير الفخامة والأناقة في كل تفاصيلها. حيث يضم 491 غرفة مصمّمة بذوق رفيع لتوفر للعملاء ملاذاً هانئاً، كما يضم الفندق 26 جناحاً أنيقاً، بينها جناح «TFC Horizon Suite» المطل على مدينة دبي بمسبحه الخاص وشرفته الخلابة.

وقالت ساندرا شولتسه ـ بوتجيتر، نائبة رئيس العلامات التجارية المتميزة والمختارة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: يجسّد فندق «ذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية» فلسفتنا القائمة على التصميم الاستثنائي والخدمة الوفية.

وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ذا فيرست جروب»: يسرّنا أن نُعلن عن انضمام «ذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية» إلى محفظة «تريبيوت بورتفوليو» الفاخرة التابعة لبرنامج «ماريوت بونفوي».

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