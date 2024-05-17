الأسهم المحلية تستقطب 7.2 مليار درهم سيولة في أسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 7.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" النشاط.

وتوزعت السيولة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.2 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 2.4 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 136 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.48 تريليون درهم، بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.79 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 978 مليون درهم، تلاه سهم "أدنوك للغاز" بسيولة 513.3 مليون درهم، ثم سهم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 415.7 مليون درهم، و"مليتبلاي" 274.5 مليون درهم.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 447 مليون درهم، تلاه سهم "إعمار للتطوير" بسيولة 124.8 مليون درهم، ثم سهم "دبي الإسلامي" بسيولة 120.7 مليون درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 115 مليون درهم.

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