برايت كابيتال للاستثمار تستهدف إنشاء أكبر الشبكات التعليمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة برايت كابيتال للاستثمار عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مدرسة ريغيت غرامر سكول الدولية، بهدف إطلاق سلسلة من المدارس البريطانية الراقية في الإمارات. وأقيمت مراسم التوقيع بحضور شون فنتون، المدير التنفيذي لمدرسة ريغيت غرامر سكول، وشون ديفي، المدير العالمي للأعمال في المدرسة.

وتعتبر شركة برايت كابيتال كياناً استثمارياً بارزاً في الإمارات، وتهدف إلى إنشاء أكبر الشبكات التعليمية في الدولة. وتشمل استثماراتها الحالية أربع مدارس في دبي تابعة لمدرسة برايت ليرنرز الخاصة، وثلاثة فروع لمدارس ستار الدولية.

من جانبها، تتمتع مدرسة ريغيت غرامر سكول، التي تأسست في لندن عام 1675، بتاريخ عريق وطموح كبير وسمعة رفيعة على الصعيد العالمي.

وقال شون فنتون، الضابط في وسام الإمبراطورية البريطانية والرئيس التنفيذي لمدرسة ريغيت غرامر سكول: «أشعر بسعادة غامرة إزاء هذه الشراكة الجديدة مع برايت كابيتال، وأنا متحمس لتأسيس مدارس عالمية المستوى في الإمارات، في إطار فلسفتنا العالمية الشاملة. نحن نسعى لرعاية كل طفل ليتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته وصقل شخصيته بأفضل شكل، وليكون مواطناً عالمياً فضيلاً. وشراكتنا مع برايت كابيتال هي خطوة مهمة في إطار توسعنا داخل الإمارات، حيث تلتزم كل من ريغيت وبرايت كابيتال بتطوير الروابط الدولية التي تتيح لطلاب الإمارات فرصاً تعليمية استثنائية وإنشاء جسور ثقافية وتعليمية عبر القارات، ما يسهل فرص التبادل والزيارات للطلاب والموظفين على حد سواء، والتي بدورها تثري مجتمع ريغيت».

وأضاف شون ديفي، المدير العالمي للأعمال في مدرسة ريغيت غرامر سكول الدولية: «نحن محظوظون للغاية بأننا وجدنا شريكاً يشاطرنا قيمنا وطموحنا في تقديم تعليم على مستوى عالمي ضمن مجتمع عالمي مترابط، حيث إن تأسيس فلسفتنا التعليمية وعلامتنا التجارية داخل الإمارات العربية المتحدة كان من أبرز أولوياتنا وطموحاتنا».

ومن جهته، قال أشرف تميل، المدير العام لشركة برايت كابيتال: «نحن متحمسون جداً لهذا التعاون، ومتشوقون إلى تأسيس مدارس بريطانية ذات مستوى عالمي في الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى تماماً مع خطط توسعنا. هذه الشراكة تشكل انطلاق برايت كابيتال في قطاع المدارس البريطانية الفاخرة، وما كنا لنجد شريكاً أفضل من مدرسة ريغيت غرامر سكول الدولية، ذات التاريخ العريق والباع الطويل في قطاع المدارس المستقلة بالمملكة المتحدة».

وأضاف تميل: «تزخر سوق دولة الإمارات بفرص واعدة يعززها تنامي أعداد الوافدين والطلب المتصاعد على التعليم ذي الجودة العالية من قبل الطلاب في الإمارات، من أبناء وبنات أسر المواطنين والمقيمين على حد سواء. ولا شك في أن وجود مدرسة ريغيت غرامر، إحدى المدارس البريطانية المستقلة والرائدة، في هذه المنطقة لا يسهم في تعزيز مكانة المدارس التي تتبع المناهج البريطانية الأصيلة في الإمارات فحسب، بل يتوافق كذلك مع تطلعات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات. وهذا التوجه يعكس قرارنا التوسعي في المنطقة عبر شراكتنا مع مدرسة ريغيت غرامر سكول، مع التركيز على الفرص التنموية التي نتطلع إليها».

علماً أن مدارس ريغيت غرامر في الإمارات ستكون مدارس تعليمية شاملة ومختلطة، وستلتزم بتطبيق المنهاج الوطني لإنجلترا وويلز.

ونذكر هنا أن شركة جي سكوير كابيتال، بقيادة مديرها التنفيذي جيمي جون، تولت الاستشارات المالية لشركة برايت كابيتال إنفستمنت، بينما تولت دينتونز، بقيادة الشريك روس بارفوت، المهام الاستشارية القانونية لمدرسة ريغيت غرامر الدولية.

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