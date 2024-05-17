«مونتي فايننس» تستعرض حلولها المبتكرة في «سيملس 2024»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة «مونتي فايننس» لحلول التمويل الرقمي في معرض سيملس الشرق الأوسط 2024، أحد أبرز المعارض في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية وصناعة الخدمات المالية، وقد عرضت الشركة مشروعي ماي مونتي ومونتي باي اللذين أثبتا نجاحهما وقدرتهما على توفير الحلول المبتكرة للشركات والأفراد على حدٍ سواء، وتبرز هذه الاستراتيجية المزدوجة التزام الشركة توسيع قاعدة عملائها وتعزيز مشاركة المستخدمين عبر مختلف القطاعات.

رقمنة التمويل

يقدم ماي مونتي حلولاً مصرفية رقمية للشركات المالية، ما جعله الخيار الأفضل للمصارف والمؤسّسات المالية في أوروبا، وقد تم تطوير تطبيق ماي مونتي هذا العام للاستخدام الفردي ما يشكّل تحوّلاً استراتيجياً نحو الخدمات التي تركّز على المستهلك، فتأتي المحفظة الرقميّة لترتقي بتجربة الحلول المصرفية للعملاء. ومع التركيز على الراحة وسهولة الاستخدام، سيسمح التطبيق للمستخدمين الجدد بإعداد حساباتهم من دون عناء في غضون دقائق، متجاوزة العقبات المصرفية التقليدية مثل طوابير الانتظار الطويلة والأعمال الورقية المكثّفة، كما يطرح التطبيق مجموعة من البطاقات الافتراضية، ومن بينها بطاقة حصرية بتصميم متطوّر وأنيق، لتناسب جميع المستهلكين وأنماط حياتهم وشخصياتهم المختلفة، ويُعد هذا تطوراً ملحوظاً في مجال الخدمات المالية المتخصّصة.

وكجزء من خدماته، يعمل التطبيق على تسهيل التواصل عبر الحدود عبر ميزة التحويل المالي بين الأفراد عبر أكثر من 160 دولةً، ومن دون رسوم إضافية، وهي خدمة مهمة جداً للمغتربين والمسافرين، كما يوفّر التطبيق خدمات القروض المتخصصة المصمّمة لدعم العملاء، وهي ميزة فريدة من نوعها.

خدمات جديدة

أطلق مونتي باي ثلاث خدمات رائدة صُمّمت بهدف تلبية الاحتياجات المتنوّعة لشركائه التجاريين: حلول الدفع داخل المتجر، و حلول الدفع الذاتية، وحلول التجارة الإلكترونية. وقد رسخت هذه الخدمات ريادته في منطقة الشرق الأوسط كأوّل مزوّد لخدمات الدفع يقدّم خيارات الولاء والإقراض من خلال منصته، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعزيز المعاملات المالية بين التجّار وعملائهم.

تتضمّن الخدمات نظامOmnichannel الذي يتميز بتكامل سلس بين قنوات المبيعات عبر الإنترنت وغيرها، مما يعزز تجربة العملاء ويزيد من إمكانات البيع، بالإضافة إلى خدمات القيمة المضافة مثل برامج الولاء وقروض الأعمال. كما تعمل الميزات الإضافية، مثل التوجيه الذكي وروابط الدفع على تبسيط العمليات، بينما تضمن التحليلات الجارية في الوقت الفعلي وخيارات التسوية السريعة إدارة مالية فعّالة. من خلال الشراكات الاستراتيجية يقدّم أيضاً العلامة البيضاء لمقدّمي خدمات الدفع ليتمكّنوا من توسيع عروض أعمالهم بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخيارات الدفعية التي تلبي احتياجات التجار وتساعدهم على تقليص التكاليف.

ومن خلال تواجده في 6 دول وتقديم الخدمات للتجّار في أكثر من 50 دولة، يستعدّ مونتي باي لدخول سوق المملكة العربية السعودية في العام القادم، وإلى توسيع نطاق انتشاره عالمياً.

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