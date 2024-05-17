طيران الإمارات تستأنف خدمة نيجيريا اعتباراً من 1 أكتوبر

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن استئناف خدمة نيجيريا اعتباراً من 1 أكتوبر 2024، حيث ستسير رحلة يومية بين دبي ولاغوس، ما يوفر مزيداً من الخيارات للعملاء ورحلات الربط من أكبر مدن نيجيريا إلى دبي وعبرها.

وسوف تشغّل طيران الإمارات الرحلة بطائرة بوينج 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية. حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 783" دبي في الساعة 9:45 صباحاً، وتصل إلى لاغوس في الساعة 3:20 عصراً. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 784" لاغوس في الساعة 5:30 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 5:10 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ولاغوس). يمكن شراء التذاكر عبر الموقع الشبكي emirates.com، أو عن طريق وكلاء السفر المعتمدين.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يسعدنا استئناف خدمتنا إلى نيجيريا برحلة لاغوس- دبي، التي طالما حظيت بشعبية كبيرة لدى العملاء في نيجيريا، فيما نسعى إلى إعادة ربط المسافرين بغرض الترفيه والأعمال إلى دبي ثم عبرها ضمن شبكة خطوطنا التي تغطي أكثر من 140 وجهة. ونود أن نشكر الحكومة النيجيرية على شراكتها ودعمها في إعادة تشغيل هذه الرحلة، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين مرة أخرى على متن طائراتنا".

ومع استئناف عملياتها إلى نيجيريا، يرتفع عدد وجهات طيران الإمارات في أفريقيا إلى 19 مدينة وتشغل 157 رحلة أسبوعياً، مع إمكانية الوصول إلى 130 نقطة إقليمية إضافية في أفريقيا من خلال شراكات الإنترلاين والرمز المشترك مع خطوط جنوب أفريقيا الجوية، وإيرلينك، والخطوط الملكية المغربية، والخطوط التونسية، وغيرها من الناقلات الأخرى.

وترتبط نيجيريا بعلاقات تجارية قوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد الدولة أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا، لا سيما مدينة لاغوس التي تعتبر المركز التجاري للبلاد. ومع استئناف الخدمة اليومية، ستعمل الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة للناقلة، على تعزيز العلاقات التجارية من خلال توفير أكثر من 300 طن من سعة الشحن من وإلى لاغوس كل أسبوع.

وستدعم الإمارات للشحن الجوي الشركات النيجيرية من خلال تسهيل صادراتها إلى الأسواق الرئيسية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهونغ كونغ والبحرين وغيرها، عبر مركزها المتطور في دبي. وتشمل الصادرات الرئيسية، التي ستُنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عبر مجموعة المنتجات المتخصصة متعددة القطاعات التي توفرها الناقلة، كلاً من جوز الكولا والمواد الغذائية والمشروبات والمواد البريدية العاجلة. كما ستسهل الإمارات للشحن الجوي أيضاً الواردات الحيوية لنيجريا مثل الأدوية والإلكترونيات والبضائع العامة من الأسواق الرئيسية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وهونج كونج.

وتوفر طائرة الإمارات البوينج 777-300ER للعملاء أفضل تجربة للعملاء في الأجواء، حيث يمكنهم تناول الطعام من قوائم متعددة الأطباق مستوحاة إقليمياً محضّرة على أيدي فريق من الطهاة الحائزين جوائز، وتكملها مجموعة من المشروبات المتميزة. كما يمكنهم الاستماع بأكثر من 6500 قناة ترفيهية عالمية، تعرض الأفلام والمسلسلات والموسيقى، بما فيها ذلك 23 من محتوى الأفلام والمسلسلات النيجيرية وغيرها من المحتويات على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز.

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