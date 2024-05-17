مصرف عجمان يفوز بجائزة أفضل مزود للخدمات الرقمية الإسلامية 2024

المصدر: عجمان – البيان

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حصد مصرف عجمان جائزة أفضل مزود للخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للعام في حفل جوائز قمة تكنولوجيا الخدمات المصرفية المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024.

أقيم حفل توزيع الجوائز في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي في دبي وحضره أكثر من 300 من كبار الرؤساء التنفيذيين والشخصيات المرموقة من قطاعي الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية من جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق صرح مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: «يشرفنا تلقي جائزة أفضل مزود للخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للعام. نعتبر حصولنا على هذا التقدير شهادة على سعينا الدؤوب إلى الابتكار، ونهجنا المتمركز حول العملاء، وتفانينا في العمل على توفير حلول مصرفية رقمية متفوقة تلتزم بمبادئ التمويل الإسلامي. وإننا ملتزمون بمواصلة جهودنا الحثيثة لتطوير خدماتنا بشكل مستمر بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائنا ويعزز من أثر مشاركتنا الإيجابية في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية».

يشتهر حفل جوائز تكنولوجيا الخدمات المصرفية المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا بتكريمه للتميز في تكنولوجيا الخدمات المصرفية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يقام حفل الجوائز السنوي المرموق هذا، الذي تنظمه مجلة «ميا فاينانس»، للاحتفاء بأحدث ابتكارات وإنجازات الشركات والرواد، التي من شأنها تغيير معالم قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

شهد هذا العام عدداً قياسياً من الترشيحات، ما يعكس النمو الديناميكي وزيادة القدرة التنافسية لسوق التكنولوجيا المالية الإقليمي. خضع المرشحون إلى عملية تقييم دقيقة، قادتها لجنة من خبراء القطاع المخضرمين. تضمنت الاعتبارات الرئيسية الفهم الشامل لاحتياجات العملاء والآثار المجتمعية الأوسع لإجراءات المرشحين وأعمالهم.

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